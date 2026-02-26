PORTLANDS cafe（ポートランズ カフェ）

佐島しおさいトンネルを抜けると、湘南佐島なぎさの丘という横須賀西海岸の佐島エリアが広がっており、おだやかな海が見えてきます。まるで海外のビーチリゾートに来たかのような開放感！本日は、そんな横須賀佐島に2025年11月7日にグランドオープンした「PORTLANDS cafe（ポートランズカフェ）」に行ってきました。

おだやかな海がひろがる景色と圧倒的な開放感のカフェ

扉を開けてお店に入ると、目に飛び込んでくるのが天井まで届く大きな窓から差し込む陽光。白を基調とした広々とした店内に、木の建具やテーブルが映えてナチュラルモダンな印象です。道路から高さがあるので、1階席からも目の前の海を眺めることができます。

オーシャンビューのテラス席は犬連れOK！ワンちゃんも一緒に過ごせます

ポートランズカフェは犬連れOKです。1階の店内は、バギーならワンちゃんも一緒に入れます。大型犬は人気のテラス席で一緒にどうぞ。

2階テラスからの眺め。佐島漁港は波が穏やかで、たくさんの漁船が見えました。

店名からも分かる通り、こちらのカフェはオーナーがアメリカオレゴン州ポートランド出身であることです。ポートランドと言えば、全米で住みたい街ナンバーワンにも選ばれるほどカルチャーと豊かな自然が共存する街。お店のメニューにはオーナーのソウルフードもあります。

コンセプトは「アート・テクノロジー・自然」。お店の壁にさり気なく福田利之さんの絵が掛かっていたり、ソーラーパネルで太陽光からエネルギーを得て循環しています。

11:00 からの LUNCH SET がおすすめです

こちらは「クランベリーチキン」のランチセット 2,640円(税込)です。しっとり柔らかなチキンにクランベリーの甘酸っぱさが効いています。パンもふわっとボリュームがあります。

11:00〜15:00はプラス1,000円で、「ミニサラダ・デリ・スープ・ドリンク」が付くランチセットにするのが断然、おすすめ。

デリのポテトサラダにはローストされた砂糖がけのナッツが乗っていて、食感と味覚が楽しくて美味しい。カラフルな3色のピクルスがちょうどよいアクセントで、紫キャベツは白ワインビネガーと塩が効いてさっぱりと食べられます。スープは私の好きなオニオングラタンスープでした。それにミニサラダとドリンクが付くのでお腹いっぱいになりました！

OREGON ZOO 名物の「Elephant Ear」に驚き！

ポートランドのオレゴン動物園で35年以上続く名物おやつの「エレファント イヤー」550円(税込)。確かに象さんの耳の形ですね！現地では大きなパン生地を油で揚げてシナモンとシュガーをまぶしたものですが、こちらでは※グルテンフリー、ノンフライで作っています。

※店内すべてのスイーツは米粉を使用しています。

「OATMEAL COOKIE」はオーナーのお母さんのレシピ

「オートミールクッキー」330円(税込)。オーナーのお母さんのレシピを元に作ったそうです。※グルテンフリー

ポートランドでは有名な「アップルフリッター」550円(税込) 。独特なゴツゴツとした形で、リンゴの果肉がゴロゴロと入っている風味豊かなドーナツです。グレーズの甘さとリンゴの甘酸っぱさが大人のドーナツとして親しまれている名物で、現地では油で揚げているそうですが、こちらでは油で揚げないノンフライです。※グルテンフリー

ケーキがどれも美味しそう！お腹がいっぱいでデザートまで食べられなかったので、デザートをテイクアウトすることにしました。ペーパーバッグにTAKE OUTマークが付いたものは、お持ち帰りできます。

迷った末にキャロットケーキ 864円(税込) に決定。もともとキャロットケーキは人参なのだ、というギルトフリーな気持ちになれる大好きなケーキの一つ。なのでつい、キャロ活してしまうのです。

一口食べると、素朴なキャロットケーキというよりはキメ細かな濃密な生地に高級感を感じました。スパイスが効いた、甘さ控えめのキャロットケーキです。上のフロスティングと甘さのバランスも良く、とっても美味でした。

イタリアの名門コーヒーマシン。お店の雰囲気にぴったりの綺麗な水色です。次回はこちらの美味しいコーヒーと「アップルフリッター」の組み合わせでいただきたいと思います。

2階も全面大きな窓で、前面はテラス席になっていますので遠くまで見渡せます。後ろ側の窓からは、裏山の緑の木々が見えてほっとします。

なんと言っても駐車が10台ほど停められる上に、EV（電気自動車）スタンドが2台あります。三浦半島をドライブする電気自動車ユーザーは、カフェで過ごしながら充電もできるので心強いですね。

いかがでしたでしょうか。食後に海を眺めていると遠くに漁船が行きかい、キラキラとした水面がまぶしいくらいでした。

「美味しい、心地いい」のはもちろんのこと、その背景にある環境先進都市として知られるポートランドの街の姿勢、佐島を愛するオーナーの人柄なのだと感じました。美味しいコーヒーと「象の耳」をお目当てに、この特別な場所を訪れてみてください。

※価格は2026年2月時点での情報です。

The post PORTLANDS cafe（ポートランズ カフェ） first appeared on 湘南人.