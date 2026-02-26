元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画に出演。近くで実際の投球を見てみたいと思っているピッチャーを明かした。

古田敦也氏

T-岡田氏も「あれはえげつないですね」と絶賛

今後の活躍が楽しみな若手選手を語るなかで、古田氏は「舜平大の球とかってやっぱりすごいんでしょ?」と、山下舜平大とオリックスでチームメイトだったT-岡田氏に質問。T-岡田氏が「すごいですね」と話すと、古田氏は「テレビで観てて、近くで見たいわぁって思っててさ。見たいよな?」と、自身の気になる選手であることを打ち明ける。

舜平大を近くで見ていたT-岡田氏は「本当に(球が)唸ってます。プロ野球選手でもそこそこ球が速いピッチャーっていい音が出ますけど、ちょっとレベルが違いますね」と証言。これに古田氏は楽しそうな表情を浮かべながら、「違うよな? テレビで観ててさ、そら打てんって。これはみんな振るでって(思っていた)」と自身の印象を語った。

さらに、T-岡田氏が「あれはえげつないですね」と舌を巻くと、古田氏は「えげつないよな? しかも年々デカくなってるし」「近くでボール見たいなぁ。テレビでは観てたけど、ええ球投げるわって久しぶりに(思った)」と興味津々の様子だった。