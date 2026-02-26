元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画に出演。「最強だった」と思う投手を明かした。
「金子さん、最強でした」
日本ハムのピッチャーの話題になり、T-岡田氏が「みんなチェンジアップを投げ始めてて。金子さんのチェンジアップを」と、日本ハムの投手コーディネーターを務める金子千尋氏に言及。
さらに、「バッターとしては、(ボールが)しっかり回転してるんで、やっぱりまっすぐに見えてしまうんですよね。だから、いいチェンジアップですよね。抜け感もありますし」と話すと、古田敦也氏は「そうか! 金子か」と納得の表情を浮かべた。
すると、中田氏も「金子さん、最強でした」「最強やったですね」とポツリ。続けて、「対戦してる時の印象がどうしても強いですけど。どの球種でも勝負できる。本人もおっしゃっていたように、本当にその通りだと思うピッチャーですね」と絶賛し、「すごい。すごかったですね」と改めてしみじみと語っていた。
【編集部MEMO】
中田翔氏は、日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズなどでプレーした元プロ野球選手。打点王3回(2014年、2016年、2020年)、ベストナイン5回(2013年、2014年、2015年、2016年、2020年)、ゴールデングラブ賞5回(2015年、2016年、2018年、2020年、2022年)などの実績を持つ。