ＤｅＮＡ vs 広島の試合開始前情報

  • 対戦カード：ＤｅＮＡ vs 広島
  • 開催球場：横浜スタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 広島0勝-ＤｅＮＡ5勝（5/4 広島8-11ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、4/19 ＤｅＮＡ2-0広島 (ＤｅＮＡ)、4/18 ＤｅＮＡ7-2広島 (ＤｅＮＡ)、4/17 ＤｅＮＡ5-1広島 (ＤｅＮＡ)、4/12 広島5-6ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 31 19 11 1 .633 -
2 ヤクルト 32 20 12 0 .625 0
3 巨人 31 16 15 0 .516 3
4 DeNA 30 15 15 0 .500 4
5 広島 28 10 17 1 .370 7
6 中日 30 10 20 0 .333 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 31 19 12 0 .613 -
2 ソフトバンク 30 16 14 0 .533 2
3 西武 33 16 16 1 .500 3
4 楽天 31 14 16 1 .467 4
5 日本ハム 33 15 18 0 .455 5
6 ロッテ 30 13 17 0 .433 5