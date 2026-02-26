ムーンムーンは2月22日、「掛け布団の収納に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2月10日～11日、全国の20〜60代の男女300名を対象インターネットで行われた。

掛け布団の収納の悩み

調査によると、掛け布団の収納に関して「悩みがある」という人は71.6%と7割を超えている。具体的には、「収納スペースが足りない」(26.4%)、「ダニ・カビ・ニオイが気になる」(20.3%)、「重くて出し入れが大変」(13.7%)といった悩みが上位に。物理的な「場所」の問題に加え、5人に1人は保管中の衛生状態にストレスを感じていることがわかった。

オフシーズンの掛け布団の収納状況

次に、「オフシーズンの掛け布団をどのように収納していますか?」と質問したところ、半数以上が「押し入れ・クローゼットに収納」(57.1%)と回答。次いで「圧縮袋に入れて収納」(16.0%)、「部屋の隅など空いたスペースに収納」(11.0%)と続き、1割以上が「部屋の隅に出しっぱなし」にしていることが明らかに。

そこで、収納しやすい掛け布団に求める機能を聞くと、「コンパクトに畳める」(25.3%)、「軽くて持ち運びやすい」(21.9%)、「洗えて清潔に保管できる」(17.3%)、「オールシーズン使えて収納不要」(12.1%)が上位に。収納時のサイズ感と、出し入れの負担を減らす「軽さ」へのニーズと、「洗えること」への関心が高く現れる結果となった。

最後に、「 収納しやすい掛布団かオールシーズン使える掛け布団、どちらを検討したいですか?」と尋ねたところ、「オールシーズン使える掛け布団」が51.0%、「収納しやすい掛布団」が48.3%という結果に。“収納をラクにしたい層”と、そもそも“収納という概念をなくしたい層”、生活スタイルによって解決策の好みが分かれる結果となった。