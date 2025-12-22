4Uは12月15日、「ワンナップLIFE」が実施した「家に眠る使っていない物の実態」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は12月、全国の男女500人を対象に行われた。

まず、家に使っていない物がどれくらいあるか聞いたところ、「把握しきれない」の回答が最も多く38.4%であった。「4〜6個程度」は19.4%)、「1〜3個程度」は13.4%となっている。

放置されている物をジャンル別に見てみると、「衣類・靴」(43.6%)が最多となり、「家電」(14.4%)が次いだ。以下には、「本・紙類」(11.6%)、「趣味・コレクション品」(10.4%)が続いている。

放置している理由としては、「まだ使える気がして捨てられない」(29.4%)が最も多く、次いで「いずれ使うかもしれない」(23.5%)が挙がった。

使っていない物をどれくらい放置しているか聞いてみると、「2年以上」が43.6%で最多となり、次いで「1年程度」が21.2%となっている。「いつから使っていないか覚えていない」の回答も18.8%見られた。

放置された物による影響としては、「収納スペースを圧迫している」(44.5%)、「部屋が散らかって見える」(18.4%)、「必要な物が探しづらい」(12.4%)、「掃除がしにくい」(10.8%)が上位となった。