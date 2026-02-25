4年連続で50試合登板を超える安定感で、中日の勝ちパターンを支える右腕。2026年に国内FA権取得が見込まれ、腰痛明けの今季は評価を左右する勝負となる。動向が注視される。［1/6ページ］

勝ちパターンの要がFAイヤーへ

清水達也（中日ドラゴンズ）

[caption id="attachment_251131" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの清水達也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／95kg

・生年月日：1999年11月3日（26歳）

・経歴：花咲徳栄高

・ドラフト：2017年ドラフト4位（中日）

・2025年成績：55試合登板（52回1/3）、4勝1敗4セーブ30ホールド、47奪三振、防御率2.24

4年連続で50試合登板をクリアするなど、ブルペンの屋台骨を支える清水達也。2026年に国内FA権を取得する見込みとなっており、早くも動向が注視されている。

花咲徳栄高ではエースナンバーを背負い、3年夏に全国制覇を達成。

最速150キロの本格派右腕として注目を集め、2017年ドラフト4位で中日ドラゴンズに入団した。

プロ入り後は先発として経験を積んだが、高卒5年目の2022年にリリーフに転向し、54試合に登板した。

その後もブルペンの一角を担い、2024年は自己最多の60試合登板、3勝1敗36ホールド、防御率1.40の好成績をおさめた。

2025年は55試合に登板し、4勝1敗30ホールド、防御率2.24とセットアッパーに君臨している。

また、4年連続で50試合以上に登板するなど、救援陣に欠かせない存在となっている。

同年オフは腰痛によるリハビリ調整を強いられたが、高卒9年目を迎える2026年は順調に行けば、国内FA権の取得条件を満たす。中日は是が非でも流出を阻止したいところだ。

強打の捕手として主軸を担ってきたが、昨季は故障もあり成績が低下。2026年に国内FA権取得が見込まれ、起用法次第では去就を左右する重要なシーズンになる。再浮上が鍵だ。［2/6ページ］

攻撃型捕手の再評価は

坂倉将吾（広島東洋カープ）

[caption id="attachment_251132" align="aligncenter" width="530"] 広島東洋カープの坂倉将吾（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／91kg

・生年月日：1998年5月29日（27歳）

・経歴：日大三高

・ドラフト：2016年ドラフト4位（広島）

・2025年成績：104試合出場、打率.238（345打数82安打）、5本塁打、37打点、1盗塁

早くも2026年オフの去就が注視されているのが、坂倉将吾だ。2025年は不本意な数字に終わっただけに、再び評価を高めたいところだ。

日大三高から2016年ドラフト4位で広島東洋カープに入団。捕手登録ながら、打力を生かすために一塁を兼任し、出場機会を増やした。

2022年には三塁のレギュラーを担い、143試合出場、打率.288、16本塁打、68打点の好成績をマーク。

その後は本職の捕手をメインに守り、4年連連続で2桁本塁打を記録するなど、強打の捕手として存在感を発揮した。

しかし、2025年は故障の影響で104試合の出場にとどまり、打率.238、5本塁打、37打点と低調な結果に。

守備面でも、盗塁阻止率.181と苦しんだ。

2026年は国内FA権を取得する節目のシーズンを迎える一方、三塁や外野への再コンバート案も浮上している。

起用法はFA移籍の大きな要因となり得るだけに、注目ポイントの1つといえそうだ。

5年連続で規定投球回に到達した先発左腕。2026年に国内FA権取得が見込まれ、安定した稼働力は市場でも希少。今季の内容次第で評価がさらに高まりそうだ。注目は必至だ。［3/6ページ］

安定稼働の先発左腕に視線

小島和哉（千葉ロッテマリーンズ）

[caption id="attachment_251130" align="aligncenter" width="530"] 千葉ロッテマリーンズの小島和哉（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：178cm／85kg

・生年月日：1996年7月7日（29歳）

・経歴：浦和学院高 - 早稲田大

・ドラフト：2018年ドラフト3位（ロッテ）

・2025年成績：24試合登板（145回）、8勝10敗、92奪三振、防御率3.72

5年連続で規定投球回に到達するなど、先発投手として確かな実績を持つ小島和哉。順調に行けば、2026年シーズン中に国内FA権を取得予定である。

浦和学院高、早稲田大を経て、2018年ドラフト3位で千葉ロッテマリーンズに入団。ルーキーイヤーから一軍の先発マウンドを経験した。

プロ3年目の2021年には、自身初の規定投球回に到達。2桁10勝を記録した。

翌2022年は24試合に登板し、3勝11敗と大きく負け越したが、防御率3.14と安定感を発揮。

2024年は25試合（163回1/3）を投げ、12勝10敗、リーグトップの5完投、防御率3.58の好成績をマーク。

3年連続の開幕投手を務めた2025年は、24試合の登板で8勝10敗、防御率3.72とやや成績と落としたが、先発陣を支える働きを見せた。

プロ8年目を迎える2026年は、国内FA権の取得要件を満たす節目のシーズンとなる。安定した稼働が期待できる先発左腕だけに、動向を注視する球団も多いだろう。

三塁の名手としてベストナインとゴールデングラブ賞の常連だったが、近年は打撃が低迷。2026年に国内FA権取得が見込まれ、復活して価値を示せるかがオフの注目点となる。反転攻勢を狙う。［4/6ページ］

名手がFAイヤーに復活なるか

宗佑磨（オリックス・バファローズ）

[caption id="attachment_251134" align="aligncenter" width="530"] オリックス・バファローズの宗佑磨（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／83kg

・生年月日：1996年6月7日（29歳）

・経歴：横浜隼人高（オリックス）

・ドラフト：2014年ドラフト2位

・2025年成績：98試合出場、打率.235（349打数82安打）、6本塁打、28打点、3盗塁

3年連続でベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞した実績を持つ宗佑磨。2026年は、国内FA権の取得予定となっている。

横浜隼人高から2014年ドラフト2位でオリックス・バファローズに入団。プロ入り後は内野手登録ながら外野にも挑戦するなど、出場機会を模索するシーズンが続いた。

すると、2021年にようやく三塁のレギュラーを奪取し、139試合出場で打率.272、9本塁打、42打点、8盗塁の好成績をマーク。

同年から3年連続でベストナインとゴールデングラブ賞のW受賞を果たした。

しかし、2024年は攻守で不調に陥り、97試合の出場で打率.235、1本塁打、22打点と低迷。

さらに、2025年も98試合出場、打率.235、6本塁打、28打点と復活には至らなかった。

2026年は国内FA権の取得が見込まれるだけに、再浮上して評価を高めたいところだ。

完投・完封を量産できるタフな先発左腕として君臨。2026年に国内FA権取得が見込まれ、リーグ屈指のイニングイーターだけに動向は早くも市場の焦点になり得る。熱視線が集まる。［5/6ページ］

FA最大級の目玉に

床田寛樹（広島東洋カープ）

[caption id="attachment_243309" align="aligncenter" width="530"] 広島東洋カープの床田寛樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：181cm／97kg

・生年月日：1995年3月1日（29歳）

・経歴：箕面学園高 - 中部学院大

・ドラフト：2016年ドラフト3位（広島）

・2025年成績：26試合登板（171回1/3）、9勝12敗、102奪三振、防御率3.15

先発投手において、最大の目玉となり得るのが、広島東洋カープの床田寛樹だろう。

中部学院大から2016年ドラフト3位で広島に入団。ルーキーイヤーから開幕ローテーション入りを果たした。

しかし、同年7月に左肘内側側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を実施し、長期離脱を余儀なくされた。

それでも、プロ3年目の2019年に一軍復帰し、7勝を記録。その後も一定の結果を残した。

2023年には自身初の規定投球回をクリアし、11勝7敗、防御率2.19の好成績を残した。

2025年は3年連続の2桁勝利こそ逃したが、26試合（171回1/3）を投げ、9勝12敗、防御率3.15をマーク。

加えて、リーグトップの6完投、3完封を記録しており、先発の役割を十二分に果たした。

プロ10年目を迎える2026年は、順調に行けば国内FA権を取得する節目のシーズンとなる。球界を代表する先発左腕の1人に挙げられるだけに、早くも動向に注目が集まっている。

150キロ超の直球と変化球で勝ちパターンを担う右腕。2026年に国内FA権取得が見込まれ、安定した奪三振力は大きな武器。宣言となれば争奪戦も現実味を帯びる。今季も要注目だ。［6/6ページ］

実績抜群のリリーフ評価

島内颯太郎（広島東洋カープ）

[caption id="attachment_243308" align="aligncenter" width="530"] 広島東洋カープの島内颯太郎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／86kg

・生年月日：1996年10月14日（29歳）

・経歴：光陵高 - 九州共立大

・ドラフト：2018年ドラフト2位（広島）

・2025年成績：60試合登板（57回2/3）、4勝2敗1セーブ33ホールド、57奪三振、防御率1.40

2025年はチーム最多タイの60試合に登板するなど、ブルペンに不可欠な存在となっている島内颯太郎。順調にシーズンを消化すれば、2026年中の国内FA権取得が見込まれる。

九州共立大から2018年ドラフト2位で広島東洋カープに入団。ルーキーイヤーから中継ぎとして一軍登板を重ねた。

プロ3年目の2021年にはセットアッパーに定着し、51試合に登板。

さらに、2023年には62試合登板、3勝3敗39ホールド、防御率2.31の活躍で最優秀中継ぎ投手に輝いた。

2025年は60試合登板、4勝2敗29ホールド、防御率1.40の好成績をマーク。

150キロ超のストレートとチェンジアップを武器に、3年連続で50試合登板をクリアした。

プロ8年目の30歳を迎える2026年は、国内FA権の取得が予定される。リリーフでは球界トップクラスの実績を残しているだけに、FA宣言となれば、争奪戦の可能性も高そうだ。

【了】