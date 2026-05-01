「あのスタイル、どうやって生まれるんだろう？」超特急の草川拓弥さんの着こなしに、あなたも一度は心惹かれたことがあるのではないでしょうか。今回、彼がストリートブランドFIRST DOWN USAのWEBマガジンに登場し、そのファッション哲学とブランドが提案する新しいスタイルを語っています。彼の魅力が詰まった記事を読み解き、あなたの日常を彩るヒントを見つけましょう。

草川拓弥が誘う、FIRST DOWN USAの新境地「NEW MIX OF CULTURE」

ストリートとアウトドアの融合：FIRST DOWN USAの哲学

1983年にアメリカで誕生し、ストリートシーンを牽引してきたブランドFIRST DOWN USA。そのルーツは、80年代のニューヨークで生まれたリアルなストリートカルチャーとアウトドアの機能性を融合させた唯一無二の存在です。単なるファッションブランドではなく、そのアイテムには「挑戦し、実現するパワー」というメッセージが込められています。

今回の2026年春コレクションのテーマは「NEW MIX OF CULTURE」。都会の洗練と自然の雄大さ、ストリートの自由さとアウトドアの機能性を巧みに融合させ、新たなファッションの地平を切り開いています。草川拓弥さんの自然体でありながらも洗練された雰囲気は、まさにこの「NEW MIX OF CULTURE」を体現しているかのようです。

『FD WEB MAGAZINE Vol.2』で紐解く草川拓弥のファッションルーツ

公式WEBマガジン『FD WEB MAGAZINE Vol.2』では、前回に引き続き草川拓弥さんが登場。4月にはブランドとのコラボアイテムも発表した彼に、ファッションのルーツや自身が影響を受けてきたものについて深く掘り下げたインタビューが掲載されています。

アーティストとして、俳優として、常に最前線で活躍する草川さんのファッション観には、多くのヒントが隠されているはず。彼の言葉から、彼の内面やクリエイティブな源泉を垣間見ることができるでしょう。

草川拓弥が着こなす！FIRST DOWN USA 2026年春の注目アイテム

WEBマガジンで草川さんが着用しているアイテムの中から、今季注目のアイテムをいくつかご紹介します。

MOUNTAIN CREST COVERALL

FIRST DOWNを象徴する “マウンテンモチーフ”を切り替えデザインとして落とし込んだ、インパクト抜群のカバーオールです。ゆったりとしたシルエットとラグランスリーブ仕様で、ストレスのない快適な着用感を実現。機能的でありながらデザイン性も高く、日常の着こなしに遊び心を加えてくれる一枚です。

S/S TEE COTTON JERSEY #1

シンプルながらも洗練されたデザインが特徴のワンポイントロゴ半袖Tシャツ。胸元のロゴ刺繍がさりげないアクセントとなり、一枚で着ても、インナーとしても存在感を発揮します。全8色展開という豊富なカラーバリエーションも嬉しいポイント。幅広いスタイリングに対応してくれる万能アイテムです。

UTILITY CINO PANTS

ミリタリーやワークの要素をベースに、現代的なシルエットへとアップデートされたユーティリティチノパンツ。股下にガゼットクロッチ（※股部分の可動域を広げるためのマチ）を採用することで、動きやすさと快適な着用感を両立しています。立体的なワイドストレートシルエットに加えて、センタープレスを施すことで、カジュアルながらも品のあるルックスに。都会での着用はもちろん、ちょっとしたアウトドアシーンにも活躍しそうです。

ファン必見！草川拓弥コラボアイテム再販と限定特典

即日完売！幻のコラボアイテムが受注生産で復活

今回の企画に合わせて展開された草川拓弥さんとのコラボレーションアイテム、ソックスとキャップは、2026年4月15日の発売開始とともに即日完売という驚異的な人気ぶりを見せつけました。

「欲しかったのに買い逃した！」と肩を落としていた方もご安心ください。お客様からの大きな反響を受け、2026年4月17日(金)9:00より、受注生産が開始されています！ 2026年5月3日(日)23:59までの期間限定なので、このチャンスを逃さないようにしましょう。

2点以上購入でオリジナルトレカをゲット！

さらに、ファンにはたまらない特典も用意されています！ コラボレーションアイテム、または着用アイテムを含む2点以上購入された方に、オリジナルトレカをプレゼント！

トレカは全2種類で、どちらが届くかはランダムとのこと。ここでしか手に入らない特別なアイテムは、ファンならずとも手に入れたいですよね！ 2026年4月15日(火)9:00からのご注文が対象となりますので、この機会にぜひお気に入りのアイテムを見つけて、レアなトレカもゲットしてください！

FIRST DOWN USAアイテムの購入方法

オンラインストアと直営店舗で手に入れよう

今回ご紹介したFIRST DOWN USAのアイテムやコラボレーションアイテムは、以下の方法で購入が可能です。

OFFICIAL SITE（オンラインストア）

自宅から手軽に、豊富なラインナップをチェックできます。特に、期間限定の受注生産アイテムはこちらから確実に手に入れましょう！

直営店舗

東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目7-7 HULIC &New KICHIJOJI 1F

電話：0422-26-8230

福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1 2F

電話：092-404-3335

実際にアイテムの素材感やシルエットを確かめたい方は、お近くの店舗へ足を運んでみてはいかがでしょうか。オンラインでは伝えきれない、本物の魅力を感じられるはずです。

最後に

FIRST DOWN USAと草川拓弥さんのタッグは、ファッションの新たな可能性を私たちに提示してくれます。ストリートとアウトドア、都会と自然が融合した「NEW MIX OF CULTURE」は、これからの季節の着こなしに新しい風を吹き込んでくれることでしょう。

草川さんの魅力的な着こなしやインタビュー、そしてこだわりが詰まったコラボアイテムや今季の注目アイテムの数々。ぜひWEBマガジンを読んで、あなた自身の「NEW MIX」を見つけてみてください。そして、この特別な機会に、FIRST DOWN USAのアイテムを手に取ってみてはいかがでしょうか。

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* FIRST DOWN USA 公式サイト

* FD WEB MAGAZINE Vol.2

* FIRST DOWN USA 公式オンラインストア

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。