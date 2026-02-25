大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手とエドウィン・ディアス投手を獲得し、すでに充実した選手層をさらに強化したことで、全てのMLBファンを嘆かせた。しかし、トレード期限までに、さらなる動きを見せる可能性もあるという。米メディア『スポーティング・ニュース』のTJモリン記者が言及した。

デトロイト・タイガースが7月末までに勝率5割を下回った場合、タリク・スクバル投手をドジャースに放出するトレードを行う可能性がある。

スクバルは昨季、2年連続のサイ・ヤング賞を受賞し、195イニングを投じ、13勝6敗、防御率2.21、奪三振241、WHIP 0.891という成績を残した。ドジャースに加入となれば、すでに充実したローテーションのエースとなり、大谷翔平選手らとMLB史上最高のローテーションを形成するだろう。

スクバルは今季終了後にフリーエージェント（FA）となり、8年3億ドル（約465億円）の契約を勝ち取ると予想されている。そのため、ドジャースにとってはシーズン後半だけのレンタル選手となる可能性もある。

注目を集め続けるスクバルについて、モリン氏は「ドジャースファンはタイガースのシーズンが壊滅することを祈るしかない。そして他のMLBファンは、その逆を願うべきだろう」と言及した。

