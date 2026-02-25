1,000年前の貴族も愛した“日本最古の音楽”!? ユージ「神が降りてくる音」と絶賛 超貴重“お蔵入り”の古代楽器を復元した雅楽の演奏会も

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイド番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。

2月19日（木）の放送では、龍笛（りゅうてき）奏者の〆野護元（しめの・もりゆき）さんと、笙（しょう）奏者の三浦礼美（みうら・れみ）さんをゲストにお迎えして、雅楽（ががく）の魅力と、3月6日（金）に東京・三越劇場で開催される「江戸東京伝統芸能祭」のプログラム「雅楽・アジアの音楽 ～ 古代楽器の新たな交流 ～」について、スタジオでの生演奏を交えてお話を伺いました。

◆ひな人形“五人囃子”が昔、持っていた楽器は…

東京は、世界に誇る伝統芸能の宝庫です。能楽、日本舞踊、邦楽、雅楽、寄席芸能、そして民俗芸能。こうした多彩な伝統文化をより身近に感じてもらうための祭典「江戸東京伝統芸能祭」が開催中です。1月～3月にかけて都内各地で繰り広げられるこの祭典では、本格的な舞台公演から、初心者や子ども向けのワークショップまで、江戸から現代の東京へと受け継がれてきた多様なプログラムが用意されています。

今回番組が注目したのは、3月6日に開催される「雅楽・アジアの音楽 ～ 古代楽器の新たな交流 ～」です。スタジオには、出演者である龍笛奏者の〆野護元さんと、笙奏者の三浦礼美さんが登場しました。

三浦さんは「雅楽は日本で一番古くからある音楽で、平安時代には今の形が完成していたと言われています。1,000年以上の歴史があるんですよ」と語ります。

かつては儀式の場や、貴族たちが楽しむ娯楽として演奏されていた雅楽。〆野さんによれば、現代のひな祭りで見るひな人形の「五人囃子」といえば、能楽のスタイルが一般的ですが、昔は雅楽の楽器を持っていたという意外な歴史もあると言います。

◆「天から降り注ぐ光」と「龍の鳴き声」が織りなす神々しい響き

そんな2人が雅楽を始めたきっかけも興味深いものでした。〆野さんは小学生のときに偶然聴いた古典のCDに魅了され、自らカルチャーセンターや神社を調べて門を叩いたといいます。

一方、音大までピアノを弾いていた三浦さんは、大学の授業で初めて雅楽に触れ、その世界の虜になりました。

スタジオでは、お二人が持参した伝統楽器の紹介と生演奏もおこなわれました。

〆野さんが手にするのは、竹製の横笛「龍笛（りゅうてき）」。指穴が大きく、力強く澄んだ音色が特徴です。その名の通り“龍の鳴き声”を模しているとも言われます。

そして、三浦さんが奏でるのは、17本の細い竹を円形に立てた芸術的なフォルムの「笙（しょう）」。三浦さんが「“天から降り注ぐ光の音”と表現されることもあります」と説明すると、その神秘的な和音の響きにユージは「僕がシャワーから出た時に流れてくる“神降臨の音”だ！」と独特の表現で感動を伝え、スタジオは笑いに包まれました。

続いて披露された合奏では、静謐（せいひつ）ながらも力強いハーモニーがスタジオに響き渡りました。

吉田は「2つの音が重なった瞬間、ユージさんが神に見えた」とその神々しい音に圧倒された様子。〆野さんは「1,000年以上前の人が楽しんでいた音色を、今も同じように楽しめるのが魅力」と語り、三浦さんは「先ほど2人が音を合わせたときの、合っているのか・いないのか分からないような、音感・リズム的にも微妙なズレが斬新で新しい響きに聴こえるところも雅楽の魅力です」と、その奥深さを説きました。

◆“お蔵入り楽器”の復活と、現代作曲家による世界初演

3月6日に開催される公演では、平安時代から続く古典の名曲はもちろん、歴史の途中で使われなくなり“お蔵入り”していた古代楽器を復元しての演奏もおこなわれます。

さらに注目は、現代の作曲家による新作の披露です。ヨーロッパで活躍する横川朋弥さんが今回のためだけに書き下ろした雅楽曲「星摘み」の世界初演や、現代音楽の巨匠・一柳慧（いちやなぎ・とし）さんが作曲した「プラーナ PRANA」の演奏も予定されています。

三浦さんは「一夜にして雅楽の歴史をすべてなぞっていただけるプログラムになっています」と自信を見せると、ユージも「生で聴く振動や音の迫力はすごい。ぜひ体感してほしいです」とリスナーに呼びかけました。

日本の伝統と現代の感性が交差する特別なステージ。1,000年の時を超えて響き続ける音色に、耳を傾けてみてはいかがでしょうか。

「雅楽・アジアの音楽 ～ 古代楽器の新たな交流 ～」公演の詳細は、「江戸東京伝統芸能祭」公式サイトをご確認ください。

