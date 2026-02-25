マイクロマガジン社は、2026年2月27日(金)に、コミックライドivy『10回婚約破棄された私が冷徹公爵様に溺愛されるなんて罠ですか？ 3』(漫画：香月あこ／原作：もり)を発売。発売を記念した法人別店舗特典が公開され、さらに、完結を記念して、フレークシールがもらえる応募者全員プレゼントキャンペーンが開催される。

■『10回婚約破棄された私が冷徹公爵様に溺愛されるなんて罠ですか？ 3』

漫画：香月あこ／原作：もり

定価：792円(本体720円＋税10％)

発売日：2026年2月27日

＜あらすじ＞

「私はレオンの妻ですから！」

ライツェン王国国王への挨拶を済ませ、社交界での交流もスタートしたシャルロット。

冷徹公爵と噂されていたレオンを射止めたシャルロットに興味津々な貴族たちだが、

その中には不穏なことを企む人たちもいるようで――？

最狂無敵のじゃじゃ馬令嬢と狂悪溺愛公爵様のとんでもラブコメディ完結！

■『溺罠』完結記念！応募者全員プレゼントキャンペーン

書籍の帯に付属する応募券に必要事項を記入の上、応募すると、オリジナルフレークシールが必ずもらえるキャンペーンが実施される。

特典：オリジナルフレークシール(非売品)

応募期限：2026年3月31日(当日消印有効)

※電子版コミックスには応募券は付いていない。

※詳細は紙書籍の帯にて。

■法人別特典

法人別特典の詳細は公式サイトにて。