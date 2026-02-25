東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル6社は、4月15日から開催される「東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"」と連動した特別宿泊プランを販売する。

東京ディズニーシーでは、開園25周年を祝い「ジュビリーブルー」をテーマカラーとしたアニバーサリーイベントが開催される。パーク全体が光の演出や装飾で彩られる祝祭の年に合わせ、オフィシャルホテル各社も特別な滞在プランを提供する。

対象ホテルは、東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル、ホテルオークラ東京ベイ、ヒルトン東京ベイ、グランドニッコー東京ベイ 舞浜、舞浜ビューホテル by HULICの6施設。

宿泊プランは、各施設とも4月15日～8月31日まで提供。このプラン限定の「バニティーポーチ」が特典として有料宿泊人数分付く。

各ホテルの宿泊プランには、1デーパスポートの購入権利付き(添い寝含む宿泊人数分)。宿泊料金は1泊1名あたり、「舞浜ビューホテル by HULIC」の素泊まり7,113円～(4名1室)、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」の朝食付き1万9,750円～(2名1室)など、ホテルや客室タイプによって幅広く設定されている。

予約は宿泊日の2カ月前同日から受け付ける。