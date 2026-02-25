中島大祥堂は、地元農家から直接仕入れる完熟の丹波産いちごを贅沢に使用した季節限定スイーツを各店舗で順次展開する。

丹波本店では5月6日までの期間、カフェ限定メニューとして「アフタヌーンセット～贅沢丹波いちご～」(2,750円)を提供している。本店10周年を記念したもので、いちごのショートケーキやシュークリーム、ピスタチオとのミルフィーユなど5種のいちごスイーツに加え、看板商品のモンブラン「かやぶき」を一度に味わえる。

淀屋橋店では3月1日から4月下旬まで、注文ごとにクリームをしぼる「苺のしぼりたてモンブラン」(1,650円)を限定販売する。いちごのモンブランクリームの中には、フランボワーズが香るスポンジやクリームチーズを合わせた生クリーム、大ぶりのいちごを重ねた。

テイクアウト可能な商品も充実している。丹波本店限定の「丹波産いちごのもち包み」(825円)は、いちごムースや丹波大納言小豆を柔らかな求肥で包んだ和洋菓子。5月6日まで販売する。

全店舗で展開する「丹波いちごのクリームパイ」(913円)や「丹波いちごのショートケーキ」(880円)は、丹波の豊かな風土が育んだいちご本来の甘みと酸味のバランスを最大限に引き出したスイーツ。4月下旬まで販売する。