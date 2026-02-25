不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は2026年2月19日、「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した! 住みたい街ランキング 中部圏版」を発表した。本調査は2025年1月1日～12月31日の期間、LIFULL HOME'Sに掲載された賃貸物件および購入物件への問合せ数を駅別に集計したもの。対象エリアは愛知県、岐阜県、三重県。

「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した! 住みたい街ランキング 中部圏版」

アンケートではなく実際の問合せ数をもとに集計しており、ユーザーが本気で探した街が分かるランキングとなっている。

借りて住みたい街

借りて住みたい街ランキング

「岐阜」は8年連続で1位を獲得した。2019年以降トップを維持し、中部圏で不動の人気を確立している。「岐阜」は「名古屋」へ名鉄線とJR線で最短20分とアクセスしやすいベッドタウン。物価や賃料の高騰を背景に名古屋市内から転居する動きがみられる。「岐阜」の賃貸マンション賃料相場40㎡換算は46,512円、「名古屋」は80,838円で約1.7倍の差があることも支持の要因。駅周辺には生活利便施設や飲食店が集積し、落ち着いた街並みも残ることから、若年層だけでなくファミリー層からの支持も高い。

「岡崎」は3位、「豊橋」は5位となった。いずれも名古屋市内より賃料水準が安価で、駅周辺エリアが広く生活利便施設が整っている点が評価されている。

買って住みたい街

買って住みたい街ランキング

「岐阜」は3年連続で1位を獲得し、「借りて住みたい街」との2冠を達成した。圧倒的な居住ニーズの高さを維持している。物件価格や賃料水準の安さに加え、駅を基点とするバス路線の多さや買い物のしやすさ、生活コストの安さなど、街全体の暮らしやすさが支持を集めている。2位との差も開いており、今後も人気の継続が見込まれる。

2位の「今池」以下、TOP10の多くは名古屋市内の駅が占めた。「高蔵寺」は春日井市、「豊橋」は豊橋市だが、交通や生活利便性、職住近接のバランスを重視する傾向から、名古屋市内の地下鉄駅などへの人気集中もみられる。「池下」や「星ヶ丘」では数年ぶりにマンション開発が活性化し、順位を上げている。