ナターシャは、同社が運営するマンガ・アニメ専門ニュースサイト「コミックナタリー」主催の「タテ読みマンガアワード 2025」の結果を、2月18日に発表した。本賞は、今読んでおきたい縦スクロール形式のマンガをユーザー投票で決定するマンガ賞で、2025年12月1日～12月22日までユーザー投票を行い、12万8312票の投票が集まった。

【国内作品部門】1位

国内作品部門1位は「お求めいただいた暴君陛下の悪女です」(天壱 / STRAIGHT EDGE / SORAJIMA)が受賞。

受賞コメント

「お求めいただいた暴君陛下の悪女です」原作・シナリオ担当の天壱です。

この度は身に余る賞をいただき、光栄でなりません。

本作が大勢の方々に応援していただけるほど、読者様に楽しんでいただけていたのだと実感できたことがなによりも嬉しく思います。「お求め悪女」は今、物語もまさに佳境を迎えておりますが、今後とも引き続き読者様に1話1話楽しんで頂けるように努力させていただきます。

応援し支えてくださりました方々に、心からの感謝を。

【海外作品部門】1位

海外作品部門1位は「今世は当主になります」(Mon / Antstudio / Kim Roah)に決定した。

(c) Mon, Antstudio, Kim Roah 2021 / D&C MEDIA

「今世は当主になります」受賞記念イラスト

受賞コメント

こんにちは

「今世は当主になります」作画を担当しているMONです。

まず、このように意義深い賞をいただき、誠にありがとうございます。

いい作品にするためにこれまで努力してきた時間への温かい応援のように感じられ、大きな励みになります。そして何より、フィレンティアの成長をともに見守り、変わらぬ愛情を注いでくださっていることに、深く感謝いたします。皆さまからいただいた応援を大切に胸に刻み、残りの物語も楽しみながら描いてまいります。

本当にありがとうございました!

ゲスト審査員特別賞

またゲスト審査員特別賞として、INI・佐野雄大賞には「枯れた花に涙を」(Gae)、ぱーてぃーちゃん賞には「俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～」(江藤俊司 / フウワイ / 土田健太 / 3rd Ie / maruco / Studio No.9)が選ばれた。

【INI・佐野雄大賞】

(c) Gae/LINE Digital Frontier

受賞コメント

みなさん、こんにちは。

「枯れた花に涙を」の作家Gaeです。

一生懸命ウェブトゥーンを描いているときに飛び込んできた嬉しいお知らせに、まだ実感が湧いていません。こんなにも素敵な賞をいただき、とても嬉しく思います。

「枯れた花に涙を」を愛してくださった読者の皆様のおかげです。

投票してくださった皆様に、感謝と愛を込めてこのメッセージをお送りします。

まだまだ皆さんにお届けしたい物語がたくさん残っていますので、楽しみに待っていてください。

本当にありがとうございました!

ゲスト審査員:INI・佐野雄大コメント

この作品は不倫夫に借金を背負わされ、毎日借金を返すために平日、土日関係なく朝から晩まで働き続けるが、借金がなくなるよりも先に夫からの愛がなくなってしまい、毎日絶望を抱え、自分の輝きを徐々に失いながら生きていく樹里と、その目の前に現れる謎に包まれた歳下の男との出会いから始まる作品です。

彼は度々、樹里の働く花屋さんにバラの花束を買いにくる。

樹里と一緒に働く同僚は確実にこの高身長歳下イケメンは樹里に気があると伝える。

樹里はお金も時間にも余裕がないので、いつもボロい服にすっぴんで過ごしているが、とても美人で品のある女性なので、好意を持たれるのも無理はない。

そんな彼との出会いが、枯れかかっている樹里の人生に潤いを与えてくれるのか。

はたまたただの勘違いなのか、それに愛想もつかされ昔のように優しく接してくれなくなったが、一応夫もいるので、その中で樹里はいろいろなことに悩まされながら進んでいく。

そんな歳下高身長イケメンと働き詰めのアラサー妻との関係は、この先一体どのようになっていくのかを読み進めていくのがとても面白いです。

僕自身も王道青春キラキラストーリーや甘酸っぱいラブストーリーの作品も好きですが、どちらかというと苦悩のあるラブストーリーの方が読み応えがあるというか、その分人間のリアルな心情について考えながら読めるところが、すごく感受性を刺激され、物語の中に入りやすいのでとても好きです。

このストーリーの描写はすごくシリアスで、リアルな描写、少し重たい空気の中にあるドラマチックさが、より人の感性に問いかけてくるようで。セリフ1つひとつのシーンがいい意味で飾り気がなく、妙に作品の世界に惹き込まれ、続きが読みたくなってしまうところが、この作品の好きなところです。

内容もそうですが、絵のタッチ自体もこの作品に合ったモノトーンなタッチで、世界観も現実から切り離して読ませてくれて、とても僕好みで素敵な作品でした。

是非たくさんの人に読んでいただきたいです。

【ぱーてぃーちゃん賞】

受賞コメント(原作者)

このたびは、「俺だけ最強超越者」に「ぱーてぃーちゃん賞」という素敵な賞をいただきありがとうございます! 投票してくださった皆さまに感謝すると共に、今後も読者の皆さまをワクワクさせることを第一に、制作に励んで参ります。

改めて、本当にありがとうございました!

ゲスト審査員:ぱーてぃーちゃんコメント

すがちゃん最高No.1

小さい頃からマンガをこよなく愛して毎日読むのが習慣になっていて、13年ほど前からタテ読みマンガも読むようになったのですが、異世界バトル系は好んでよく読むジャンルで、その中でも特に好きなのが主人公最強系の作品です。

そして今回選ばせていただいた「俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～」は色々な角度の主人公最強系の中でこのやり口があったかと思わず笑ってしまいました。

あまりしゃべるとネタバレになってしまいますが、いじめられていた主人公がとあるきっかけで覚醒して、始祖と呼ばれる過去に存在した超越者が体に乗り移るのですが、そこからの強くなり方がもう笑えるほど凄くてワクワクが止まりません。

そしてその凄すぎる方法で最強になった主人公なのですが、なんとその主人公を超えるほど強い魅力的なキャラも出てきたり、もうとんでもない方法で立ちはだかる敵。

さまざまな困難に立ち向かいながらより強くなる主人公の成長。

もう一瞬の飽きもない展開にどんどんページを進めていきたくなると思います。

ちなみに僕は1日で最新話まで読んでしまいました。

勧善懲悪の決定版! 是非読んで欲しい作品です。

信子

その時始祖と呼ばれる第一世代の超越者たちが現れた

↑もうこの時点でうちが好きなマンガ確定って思ったんだよね⤴⤴ 主人公がセンスあるとか、はちゃめちゃ強いバトルマンガがとにかく好きだし、魔法とか武術とかハンターとか、ワクワクするんだけどー!!って思ってたら、おいおい主人公ぽんこつかいってがっかりしたんだけど、はい、こっから待ってました展開🫶🫶

うちの大好きな主人公の強さチート級💖💖 でもねーただ強いだけじゃなくて、頭を使ったり、持ち前のガッツだったり、主人公の魅力にどんどん引き込まれてまぢ親指止まんなくて疲れたww

色んなものに虐げられてきたから、弱者の気持ちも分かる優しき主人公なのがまたグッとくるよね。うちもこんな人になりたいって思う。 こんなに激しいマンガなのに泣かせるシーンもあって、これからうちのオフの時間はスクロールで忙しくなるんだけど😂😂

金子きょんちぃ

おもしろい! !

とにかくおもしろすぎる! ! !

おもしろすぎて寝ること忘れる!

伝説の始祖が想像以上の伝説なのに、鬼のように無邪気でかわいい♡ でもやっぱり強すぎてカッコいい! !

そんで、そんなに強い始祖大量に宿してわたしだったら絶対に頼りきっちゃうんですけど? ってとこ湊は自分に入れ込みながら己の力にしてってどんどん成長してって、THE 主人公好きのわたしはどんどん引き込まれちゃった😳

てか普通の男の子だったのにいきなり伝説級の最強軍団大量に体にぶち込んで寝てる間も修行に修行かさねて、世界守るんだ! ! って計り知れないほどの重圧じゃね? って思うけど、挫折してもまた立ち上がる系ってやっぱ応援しちゃう! まじこいつ主人公の器じゃん! やべーじゃん! ! ! って何度も泣かされました!

兄弟愛、師弟愛、仲間愛みたいなたっくさんの愛も素敵♡

なんかね、もうね、いろんな要素がいっぱいあるんだけどね、綺麗な物語になっててね、ほんとにマンガの集大成ってかんじ! ! !

あと、絵が綺麗でカラフルで素敵♡

事務局特別賞

さらに、今年度より新たに設立された、ノミネート作品の中から「ストーリー」「キャラクター」「演出」の3つの観点で、特に印象的だった作品をタテ読みマンガアワード事務局がそれぞれ選出する事務局特別賞には、ストーリー賞に「コータロー君は嘘つき」(緒之)、キャラクター賞に「ラスボス少女アカリ～ワタシより強いやつに会いに現代に行く～」(岸馬きらく / 酒ヶ峰ある)、演出賞に「四度目の夫」(明生チナミ)を選出。

【ストーリー賞】

選評

タイトルにある通り、コータロー君が誰に対してどんな嘘をついているのかを上手に引っ張って、興味を保たせる展開が続く作品。ストーリー展開をなかなか予測できないハラハラ感もあり、読み進める手が止まりませんでした。「もしも人の心が読めたら?」という誰もが一度は妄想することを、主人公が自然と体感する日常も、青春ものとして楽しめました。

受賞コメント

「コータロー君は嘘つき」をストーリー賞に選んで頂き誠にありがとうございます。マンガを作る上で1番心掛けているのが「読んだあとの満足感」なので、完結してからこの賞をいただけて本当に本当に光栄です。またタテ読みマンガアワードのように毎日投票できるシステムは、読者さんの数だけでなく熱意や愛情も感じられて投票期間中とても励みになりました。今後も誰かの心に強く残る作品を作り続けていきたいです。

【キャラクター賞】

選評

異世界からやって来た最強の魔王が、いじめを苦に自殺してしまった少女・アカリの体を借りて転生先で無双していく。そんな筋書きの本作ですが、今や絶対的な強者となったアカリは最強ゆえの不遜さはありつつも、信念を持った弱者を見下すことはなく、人が持つ“意思の力”を信じています。そんなアカリに魅力を感じるのはもちろん、彼女に影響され変化・成長していくキャラクターも多数登場し、物語にグッと引き込まれました。

受賞コメント

マンガにおいて1番大事なのはやはりキャラクターだと思って作品を作っているので嬉しいです。投票してくれた読者と事務局の皆さんありがとうございます! (岸馬きらく)

特別賞のキャラクター賞! ありがとうございます! 嬉しい気持ちでいっぱいです! バトルジャンキーに世界を楽しんでるアカリちゃんは描いていて爽快でノリノリな気持ちにさせてくれます! 今後の彼女たちの活躍が私も楽しみです♪ (酒ヶ峰ある)

【演出賞】

(c) Chinami Akio/LDF

選評

フルカラーであることが特徴的なタテ読みマンガの中でも、光の表現や水彩絵の具のような色の塗り方、ピントがぼけるカメラ的な表現など、質感を感じさせる場面が多く印象的でした。登場人物の表情や随所にちりばめられるお花、蝶といったモチーフを描く柔らかなタッチも、物語のレトロでミステリアスな雰囲気を醸し出していると感じます。

受賞コメント

この度はこのような賞を本当にありがとうございます。

「四度目の夫」では、タテ読みマンガならではの演出を駆使したうえで、日本のレトロな世界観を出すことにも試行錯誤しながら考えて描いてきたので大変光栄です。

恋愛ミステリーものとして、今後も読者の皆様にお楽しみいただけるように、より一層頑張りたいと思います!

なお、国内作品部門と海外作品部門の20位までのランキングは特設サイトにて発表されている。