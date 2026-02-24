春の訪れとともに、彩り豊かな和菓子が恋しくなる季節となりました。春の味覚を求めて訪問したのは、職人歴約30年の山口幸昌さん・和世さんご夫婦が営む『和菓子 幸和』です。

京急久里浜駅から約5分、小さな路地裏に佇む店舗前になびくのぼりが春の訪れを感じさせます。

コンパクトなスペースから広がるこだわりの和菓子

移動販売からスタートし、この地に店を構えて約6年。お客様一組でいっぱいになるコンパクトな店内ながらも、美味しそうな和菓子が見やすくレイアウトされています。

和菓子が誕生する厨房も覗かせていただきました。

こちらのお店の一番のこだわりは『朝焼き』のどらやき。訪問時は開店間もない時刻、ちょうどどら焼きを作っている場面に遭遇することができました！

こだわりのどら焼きも春を纏う - いちごどら焼き

一番人気のどら焼き。定番もいいけれど、この季節には外せない逸品を紹介します。

いちごどら焼き（430円/税込）

横須賀市長井にある嘉山農園のフレッシュないちごと自家製あんこをサンドした逸品。あんこはこしあん・つぶあん・白あんから選べます。筆者は白あんをいただきましたが、甘さ控えめでいちごの邪魔をしないあっさりとした味わいが特徴的でした。

黒船で浦賀にやってきたといわれるペリーの焼印。実際に上陸したのは久里浜の地だったのです。

※いちごの仕入れの都合により土曜日と祝日のみ、11:00頃からの販売となります。

いちごどら焼きのいちごをつくっている『嘉山農園』はこちら

伊豆で育った桜の葉を纏う - さくら餅

春の和菓子としてまず思い浮かぶのはこれですね。

さくら餅（238円/税込）

桜色の皮に中にこしあんが入った、春の和菓子のど定番。だけど毎年食べたくなるのです。伊豆で育った良質な桜の葉の塩漬けを纏っています。

皮には桜の刻印が。このひと手間がうれしいですね。こちらのさくら餅、葉っぱなしもオーダーできるそうです。

2軒のいちご農家の異なる品種を楽しめる - いちご大福

店頭には昔ながらの餅で包まれたいちごを包んだ大福が並びます。よく見ると大きさが違います。

嘉山農園のとちおとめを使ったいちご大福（380円/税込）

小ぶりないちご大福はいちごどら焼きのいちごと同じ嘉山農園のいちごを包んだもの。

こしあんと白あんから選べます。筆者はこしあんをいただきました。主役はあくまでも口いっぱいに広がる新鮮ないちご。こしあんの優しい甘みと、もちもちとした餅の食感が絶妙なバランスで溶け合います。それぞれが主張しすぎることなく、一体となって最高のハーモニーを奏でる逸品です。

いちごはうす西脇の完熟いちごを使ったいちご大福（430円～/税込）

大粒のいちご大福は横須賀市津久井にあるいちごはうす西脇のいちごを包んだもの。いちごの形に合わせて縦長なフォルムが特徴です。いちごの大きさでお値段が変わるとのこと。

こちらもこしあんと白あんから選べます。筆者は白あんをいただきました。口に入れた瞬間、甘く濃厚ないちごが広がり、白あんがその存在感を一層際立たせます。これほどまでにいちごが主役の味わいに、餅のやわらかさとあんこのなめらかさが溶け込み、まるでいちごを丸ごと頬張っているかのような感動を覚えました。

大きないちご大福のいちごをつくっている『いちごはうす西脇』はこちら

桃の節句を彩る練り切り - おだいりさまとおひなさま

日本の伝統的な和菓子といえば練り切り。「食べる芸術」とも称され、四季の美しさを精巧に表現した逸品です。

おだいりさま・おひなさま（380円/税込） 菜の花・桜の花（330円/税込）

まさに春の訪れ。桃の節句に合わせて可愛らしい練り切りも店頭に並んでいました。

今しか食べられない限定の味 - さくら咲け！いもどらやき

取材時、期間限定で販売しているどらやきに出会いました。

さくら咲け！いもどらやき（230円/税込） さくら咲け！もちもちいもどらやき（300円/税込）

朝焼きの皮にサンドされた甘さ控えめのさつまいもの餡がの優しい味。期間限定なのがもったいない、リピートしたい美味しさです。

※餡がなくなり次第販売終了となります。

出来立てをその場で味わえる - どらアイス

店頭には『どらアイス』のポップが。こだわりのどら焼きにアイスをサンドした商品が販売されています。冷凍されたものではなく、注文を受けてからつくるとのこと。商品の性質上、近隣の方または近くの公園等で食べる方限定の販売です。

1本1本丁寧に仕上げた - みたらし団子＆あん団子

取材中にお話を伺いながらも黙々とお菓子を作り続ける山口さん。ちょうど団子をつくる工程を見ることができました。

ひとつひとつ丸めた餅を串に刺し

みたらし団子用の餅を焼き

みたらしに絡めて

みたらし団子の完成！

あん団子は焼かずにあんを纏わせます。

※みたらし団子＆あん団子の販売は11:00頃からとなります。ひとつひとつが手間のかかる手作業のため、つくることができる数が限られます。食べたい方は早めの時間に訪問することをおすすめします。

開店祝いに贈られたマスコットキャラクター - なっちゃん

取材を終え帰路につこうとしたとき目に入った、なっちゃんと描かれた木のスプーンとフォーク。

『なっちゃん』は幸和のマスコットキャラクター。お店の開店時に店内を監修したイラストレーター・光武美加子さんからの贈り物です。山口さんご夫妻の4人のお嬢様の名前に共通する『菜』にちなんで名付けられ、ご夫妻にとって特別な意味を持つキャラクターとなりました。光武さんがひとつひとつ『なっちゃん』を描いたスプーンとフォークは店のオリジナルキャラクターグッズとして販売されています。

『なっちゃん』の原画は店頭に飾られてます。また、『なっちゃん』が描かれたお饅頭も通年販売しています。

光武美加子さんの情報はこちら

まとめ

昨年9月にアポイントメントを取ってから半年。和菓子が彩り豊かになる初春のこの時期、温めてきた取材がようやく実現しました。春の和菓子が勢ぞろいしたタイミングで、地元小学生とのコラボどら焼きにも巡り合うという偶然が重なり、大変実り多い取材となりました。取材当日、厨房では一番上のお嬢様が山口さんのサポートを務める姿が印象的でした。家族で支え合い、一つひとつ丁寧につくり上げられた『和菓子 幸和』の美味しい和菓子をぜひ味わってください。

※臨時休業がございます。公式HPをご確認の上ご来店ください。

