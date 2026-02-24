今日の運勢は？ ★2026年2月24日（火）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月24日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月24日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？大切なものを守ろうとする気持ちが強まるときほど、本当の安心は外ではなく内側にあることに気づけそうです。手放す勇気ではなく、信頼する感覚を少し育てることで、自然な形で循環し始め、穏やかに整っていく流れが感じられるでしょう。迷い続けていた気持ちに小さな光が差し込み、温かな感覚を感じる流れが訪れそうです。心が感じた違和感を大切にすることで選択は自然にほどけていきます。正しさよりも納得感を選ぶことで、安心できる方向へ少しずつ動き出せるでしょう。新しい可能性がそっと生まれるような流れを感じられそうです。その可能性を大切に扱う意識が安心や現実的な豊かさへとつながっていきます。日常の選択を丁寧に重ねることで、信頼できる基盤が育ち、温かい実感をもたらしてくれるでしょう。自分の気持ちを否定せず受け止めることが大切な一日になりそうです。心が感じていることに静かに耳を傾けることで、安心できる感覚が少しずつ戻ってきそうです。自分の意識を内側に向けることで周囲との関係も自然とやわらいでいくでしょう。思うように力が発揮できない感覚があっても、今は流れが整う途中にあるサインのようです。今は焦って動かすよりも、意図や本心を確かめ直すことで少しずつ手応えが戻ってきそうです。すでに持っているものを丁寧に扱うことで、自然と可能性が開かれていくでしょう。心と心が自然に響き合い、分かち合う感覚を思い出せる流れが感じられます。相手を変えようとしなくても、誠実な想いは少しずつ伝わり、安心できる距離感が整っていきそうです。対等さを大切にすることで、信頼はやさしく育まれ、穏やかなつながりへと広がっていくでしょう。心の中で広がっていた迷いや不安が少しずつ整理され、本当に大切にしたい想いが浮かび上がってくる流れを感じられます。自分が何を選びたいのかに意識を向けることで安心感が戻ってきそうです。納得できる選択へと自然に導かれていくでしょう。自分の立ち位置を取り戻せる流れを感じられそうです。争うよりも調和を選ぶことで、安心できる空気が広がり、必要な理解や協力が自然と集まってきます。自分らしさを守りながら関わることで、穏やかな前進につながっていくでしょう。思うように主導権が取れない感覚があっても、それは力を溜め直すための流れの中にあるように感じられます。自分の本音や疲れに気づくことで自然な情熱が戻ってきそうです。焦らず整える意識を持つことで、あなたらしい在り方が少しずつ輪郭を取り戻していくでしょう。信頼できる価値観やこれまで積み重ねてきた経験が、心を支える土台として働きやすい流れを感じられます。誰かの言葉や学びの中に、今のあなたに合うヒントが見つかることもありそうです。自分が安心できる選択を大切にすることで、穏やかな安定感が少しずつ広がっていくでしょう。満たすことや受け取ることに意識が向きやすく、心と現実の両方にやさしい潤いが広がりやすい流れです。無理に頑張らなくても、今ある豊かさに気づくことで安心感が育っていきます。人との関係や日常にも温かい循環が生まれていくでしょう。努力が実を結ばないように感じる瞬間があっても、それは方向を見直すための合図のように受け取れます。続けることを手放すのではなく、力の注ぎ方を変えることで流れは整っていきそうです。視点を少し変えることで次につながる手応えや安心感を取り戻していけるでしょう。行き詰まっていた感覚が少しずつほどけ、選択肢が見え始める流れを感じられます。自分を縛っていた思い込みに気づくことで、無理のない行動が取りやすくなりそうです。大きく変えようとしなくても、できる範囲で動く意識が安心感を育て、状況をやさしく前に進めてくれるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/