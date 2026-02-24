大人気のぷっくりシール。ついに、「ニトリ デコホーム」からも登場です!!

3月発売予定!ぷっくりシール📣

デコホームからぷっくりシールが新登場✨

全4種のデザインをXにて先行公開!

お楽しみに🐈‍⬛🍧

【種類】

・デコネコ

・デコネコスイーツ

・シマエナガ

・シマエナガスイーツ

【発売時期】

3月中旬～下旬予定

(@decohome_nitoriより引用)

ニトリ生まれのインテリア雑貨ブランド「デコホーム」が、まさかぷっくりシールに参戦するとは。しかも、全部かわいい!!

ラインアップは「デコネコ」「デコネコスイーツ」「シマエナガ」「シマエナガスイーツ」の全4種。SNSでは、「デコホームからも出てるwwww かわいいんだけどwwww」「めっちゃほしい、猫好きにはたまりません」「ニトリまで… シマエナガ可愛い」「ニトリ参戦!って感じでおもろい」と話題となっています。

価格は1枚499円。店舗では1点からの販売、ニトリネットではセットでの販売になるそうです。3月中旬から発売予定となっていますので、公式をフォローの上、続報を楽しみにお待ちください!