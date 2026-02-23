村上春樹「僕は一時期これを携帯の着メロにしていました」と語る楽曲とは？

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

2月22日（日）の放送は「村上RADIO～（博士も愛した）素数で聴く音楽～」をオンエア。今回は、小川洋子さんのベストセラー小説『博士の愛した数式』になぞらえて、タイトルに2、3、5、7、11、13、17、19……などの“素数”が入っている楽曲にフォーカス。村上さんの選曲でお届けしました。

この記事では、タイトルに「7」「11」が入った楽曲を紹介したパートをお届けします。

◆The Traveling Wilburys「7 Deadly Sins」

次は7です。今バックでかかっているのはアル・カイオラの演奏する「荒野の七人」のテーマですね。僕は一時期これを携帯の着メロにしていました。これが聞こえると、勇ましいっていうか、けっこう元気が出ました。今は使っていませんけど。

今日おかけする7がついた曲は、トラヴェリング・ウィルベリーズが歌う「7 Deadly Sins」です。七つの大罪、ですね。

トラヴェリング・ウィルベリーズのことはご存じでしょうか？ ボブ･ディラン、ジョージ･ハリスン、ロイ･オービソン、トム･ペティ、ジェフ・リンの5人が寄って、半ば遊びででっちあげた覆面スーパー・バンドです。ほどなくしてロイ・オービソンが亡くなり、かわりにデル･シャノンを引っ張ってきたんだけど、デルさんもまた時を置かずに亡くなってしまい、残りの4人でこの曲が吹き込まれました。リードをとっているのはボブ･ディランですが、このアルバムでは「ラッキー・ウィルベリー」という偽名がクレジットされています。ジャケット写真の顔を見れば、まあ一目瞭然なんですけどね。

聴いてください。トラヴェリング・ウィルベリーズが歌う「7 Deadly Sins」。

◆Herb Ellis ＆ Joe Pass Also Featuring Jake Hanna ＆ Ray Brown「Seven Come Eleven」

さて、7の次の素数は11になりますが、11のついた曲ってなかなかないんです。ようやく見つけたのが、チャーリー･クリスチャンが作曲して、ベニー･グッドマンの演奏で有名になった「Seven Come Eleven」。これはクラップ･ゲーム、サイコロ賭博の用語ですね。「7が出た。さあ11来い」ということかな？ クラップ･ゲームのことは僕はあまりよく知らないんですが、サイコロ2個を振って、その合計が7か11であれば賭けた側の勝ちということのようです。

7と11、どちらもしっかり素数ですね。

ハーブ･エリスとジョー･パスの、練れたスーパー・ギター･デュオで聴いてください。「Seven Come Eleven」。

＜収録中のつぶやき＞

これ、回転はこれで合ってる？ 少し早過ぎるような気がするんだけど……（スタッフ：合ってました）。いや、しかし早い演奏ですね。思わずレコードの回転数を間違えたのかと思いました。

