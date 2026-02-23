「無痛分娩って、全然痛くないの?」

「最初から麻酔を入れるの?」

言葉の印象だけでイメージが先行しがちな無痛分娩。しかし実際は、“完全に痛みがゼロ”というより、痛みをコントロールして出産の負担を軽くする医療です。期待と現実のズレが大きいと「思っていたのと違った」と感じやすいからこそ、事前に“リアル”を知っておくことが大切。

今回は無痛分娩のポイントをわかりやすく整理します。

「無痛分娩＝まったく痛くない」ではない

「無痛」という言葉のせいか、よくある誤解に「無痛分娩は、痛くなくて楽な出産」というものがあります。すでに理解している人もいるかもしれませんが「無痛」といっても出産に関わる痛みをすべて無くしてしまうわけではないので、無痛分娩を選択しても多少の痛みを伴います。

「痛みをゼロにする」より「痛みを和らげる」イメージ

無痛分娩は麻酔を入れることで陣痛を和らげるもの。痛みを緩和することはできますが、完全に無くすことが前提ではありません。麻酔の効きが強すぎると、お産の進みが遅れたり、いきむタイミングが分かりにくくなったりすることがあるためです。

痛みの感じ方には個人差が

多少の痛みといっても、感じ方は人それぞれ。経験者の話を聞くと「ほとんど痛くなかった」という人もいれば、「麻酔があっても充分痛かった」という人も。そもそも陣痛の感じ方には個人差があり、麻酔の効き方も同様です。お産の進み方も千差万別。急にお産が進むことで無痛分娩でも強い痛みを感じることもあり得ます。

「痛い＝失敗」ではなく、状況に合わせて調整していく

無痛分娩で痛みを感じることがあっても、それは「失敗」ではありません。分娩時は医師や助産師が状況を見ながら麻酔の量や強さで痛みを調整していきます。強い痛みがあっても、そこから麻酔で楽になるように調整されます。焦らずに、なるべく正確に痛みの程度を伝えましょう。

麻酔は“最初からずっと”ではないことが多い

無痛分娩の進め方は医療機関によって異なります。陣痛が始まってすぐに麻酔が始まることが理想の人もいるかもしれませんが、最初から麻酔を使用しないことがほとんどです。

分娩の進み具合を見ながら開始するのが一般的

硬膜外麻酔では、あらかじめ背中に針を刺し、チューブを入れて麻酔の準備をします。この処置が終わった時点でいつでも麻酔を入れられる状態ですが、すぐに麻酔を使用するわけではありません。麻酔の投与が始まるのは、子宮口が3～5㎝開き、陣痛が5～10分間隔になってからが一般的。これは強い痛みの「本陣痛」が始まる直前か、ちょうど起こるくらいのタイミングです。この場合、その前の前駆陣痛は麻酔なしで過ごすことになります。前駆陣痛は比較的軽い痛みと言われますが、下腹部がひどい生理痛や下痢のように痛むこともあり、人によっては辛い痛みと感じるかもしれません。

※麻酔開始の目安は施設や分娩の進み方によって異なります。

「もう少し待つ／ここで入れる」など判断が入る

一般的に開始される段階になっても、麻酔の開始は最終的に医師や助産師が判断します。痛みがあって麻酔を希望しても、まだ子宮の収縮が弱くお産が遠のく可能性がある段階では、もう少し待つことになる場合もあります。

タイミング次第で「思ったより痛かった」が起きる

硬膜外麻酔の場合、麻酔を入れてから効き始めるまでに10〜15分ほどかかります。お産の進みが早いときや急に進行した場合は、麻酔が効くまでに本陣痛が起こり「思ったより痛い」という結果になることがあります。

「思っていたのと違う」と感じやすいポイント

無痛分娩で「思っていたのと違う」と思われることが多いポイントとして、次のことがあります。

陣痛の痛みは軽くなっても“圧迫感”は残ることがある

出産の痛みは下腹部の陣痛だけではありません。いよいよ赤ちゃんが出てくるとき、出口を押されることで陰部から肛門周辺にかけて痛みが起こります。「引き裂かれるよう」「焼けつくよう」などと表現される強い痛みです。この痛みも麻酔で軽減されるものの、圧迫感は残ります。圧迫感はいきむタイミングをつかむために必要なため、この感覚までなくならないように調整されるためです。

体勢変更やいきみ方が難しいと感じる人もいる

硬膜外麻酔では、背中に針を刺して麻酔が通るチューブをつなぎます。子宮収縮促進剤を使用する場合は手首から点滴をします。そのため体勢を変更しづらく感じることも。また陣痛が軽くなることでいきむタイミングがつかみにくく、いきみ方が難しいと感じることもあります。無痛分娩に「すべてが楽になるお産」というイメージを持っていると、ギャップを感じることがあるかもしれません。

産院の方針で運用が異なる場合がある

無痛分娩の運用は医療機関によってさまざまで、自然分娩で24時間対応するところもあれば、計画分娩であらかじめ入院する日を決めて、人工的に陣痛を起こすところもあります。医療スタッフの確保などの面から自然分娩への対応が難しいことが多く、後者が大半です。また麻酔のタイミングは上で紹介したほかに、陣痛が始まる前から麻酔が使うところもあります。誰かの体験談から「自然分娩でできる」「陣痛が始まる前から麻酔ができる」と思っても、自身が選択できる産院が対応していない場合もあります。

それでも無痛分娩が支持される理由

日本で無痛分娩を選択する人は欧米に比べて大幅に少ないものの、年々増え続けています。日本産婦人科医会や厚生労働省の調査によると、無痛分娩の割合は2018年に5.2％だったものが、2023年には13.8％まで増加しており、近年急速に普及が進んでいます。なぜ無痛分娩が選ばれるようになったのでしょうか。

体力の消耗を抑えやすい

一番のメリットは、痛みが抑えられる分、余計に体に力を入れることやストレスが少なくなるため、体力の消耗が抑えられることです。産後の回復も早いと言われています。

強い痛みへの不安が軽くなることで落ち着いて臨める人もいる

結局痛みはあるとはいえ、非常に強い痛みとして知られる陣痛を麻酔で抑えられるなら、陣痛が怖い人には心強いことでしょう。会陰切開の傷を縫うときも麻酔が効いているので、その痛みも和らげることができます。痛みへの不安が軽くなり、リラックスして出産に臨めることは大きなメリットです。出産時に落ち着いていれば、助産師からのいきみの指示も通りやすく、スムーズに分娩が進むことにつながります。

選択肢があること自体が安心材料になる

これから妊活を考えている人や辛いお産を経験して次の妊娠を躊躇してしまう人にとっては、麻酔という選択肢があるだけで安心材料になるでしょう。

後悔しないために「事前に確認したい3つ」

無痛分娩で後悔しないために、事前に確認したいことを紹介します。

麻酔を始める目安

上で説明したように、麻酔を始めるタイミングは医療機関によって異なります。どの段階で入れる方針なのか確認しておきましょう。

夜間・休日の体制

24時間、休日も無痛分娩に対応している施設もあれば、夜間や休日は対応が難しいところもあります。計画分娩の予定が急に陣痛がきた場合に、無痛分娩に対応できるかどうかも施設によって異なります。時間外や急に陣痛があったときの対応も聞いておきましょう。

リスク説明と同意のプロセス

どんな医療行為でも副作用や合併症のリスクを伴います。無痛分娩に関しては重篤なものは非常にまれなことですが、一時的に足が動かしにくくなる、排尿障害、発熱などの副作用が起こることもあります。医療機関にはリスクを説明する義務があります。リスク説明は必ずありますが、心配なことや不安がある場合は早めに確認を。

「痛くない出産」ではないことを理解して

無痛分娩は痛みをコントロールする医療。「痛くない出産」を約束するものではなく、痛みを調整しながら出産の負担を軽くする選択肢です。産院によってもやり方が異なるため、それぞれの方法をよく理解し、納得して選ぶことが大事です。事前に“リアル”を知っておくほど、当日の「思っていたのと違う」を減らせるでしょう。

無痛分娩について、産婦人科の専門医に聞いてみました。

妊婦健診を行っていると、「出産の痛みを自分は乗り越えられるだろうか」と不安を口にされる方が多くいらっしゃいます。そのような思いから「無痛分娩」という選択肢を知り、痛みをなくして出産できるのではないかと希望を持たれるお気持ちは、よく理解できます。 実際の無痛分娩は、出産に必要な分娩力を保ちながら痛みを和らげる方法であり、すべての痛みを完全になくすことは難しいのが現実です。しかし、落ち着いた気持ちで出産に臨むための大きな助けとなる、とても有用な方法です。 陣痛はよく「鼻からスイカを出すくらいの痛み」と例えられますが、その状態を「デコポンを出すくらい」まで和らげることを目標にコントロールします。そうすることで、赤ちゃんが下りてくる感覚や陣痛の波を感じ取りながら、最もよいタイミングでいきみ、確実に分娩へと近づいていくことができます。 ただし、お産は一つとして同じものはありません。痛みの感じ方も、出産にかかる時間も、人それぞれ異なります。どのようなお産であっても、あなたのお産がすばらしいものとなるよう、助産師や産科医は全力でサポートします。長い時間をかけて大切に育んできた命を、自分自身の力で迎えるという気持ちを大切にしながら、納得のいく出産方法を選んでいただければ幸いです。