LE SSERAFIM「CRAZY」、英フィジカルチャートで52週ランクイン　K-POP第4世代最長記録に

韓国発のガールグループ、LE SSERAFIMの楽曲「CRAZY」が、英国の「Official Physical Singles Chart」において通算52週チャートインを達成。第4世代K-POPガールグループの楽曲としては最長記録を樹立し、その存在感を改めて示した。

【写真】W表紙仕様のLE SSERAFIM

同曲は、4thミニアルバム『CRAZY』のタイトル曲。2月20日（現地時間）発表の同チャート（2月20日～2月26日付）では92位にランクインした。2024年8月のリリース以降、フィジカルセールスを軸に着実に支持を広げ、今回の記録的ロングヒットに至った。

「Official Physical Singles Chart」は、CDやレコードなどフィジカルフォーマットの週間売上をもとに順位が決定される英国オフィシャルチャートの一つ。「CRAZY」はEDMハウスを基調にしたトラックに、耳に残るキャッチーなフックと個性的なリリックを組み合わせた楽曲で、メンバー5人のボーカルが高い中毒性を生み出している。

ライブパフォーマンスでも同曲の人気は顕著だ。初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ”EASY CRAZY HOT”』では、各会場で大合唱が巻き起こり、〈100万ボルトの電気 its pumping〉や〈All the girls are girling girling〉といったフレーズに観客の声が重なる光景が話題を呼んだ。

また、ミュージックビデオも注目を集めており、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルで公開された映像は、2月21日午前9時時点で再生回数2億回に迫る勢いを見せている。

LE SSERAFIMは、8月14日から16日にかけて開催される日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』への初出演も決定。東京・大阪の2都市でパフォーマンスを披露する予定で、グローバルな人気を背景に、さらなる飛躍への期待が高まっている。