コーチェラ・フェス2026をYouTubeで楽しむ　配信タイムテーブル一覧

世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」が、日本時間4月11〜13日、4月18〜20日の2週に渡り、カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催される。
ヘッドライナーを務めるのはサブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビーバー、カロルGの3組。藤井風、Creepy Nuts、¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$Uという日本勢の活躍にも注目が集まっている。
今年は計7つのステージが同時にライブ配信され、このうちQuasarステージは横型と縦型両方のフォーマットに対応。今回から初めてCoachellaステージ、Outdoor Theatre、Saharaステージの3会場で4K解像度による配信が導入される。テレビのYouTubeアプリ向けにはマルチビュー機能が提供される。最大4つのステージを同時に表示し、音声フィードを自由に切り替えることで、自宅のリビングにいながら自分だけの視聴体験が可能となる。
新たな試みとして、24時間365日インタラクティブに音楽を楽しめる「Coachella TV」も展開される。2026年度のハイライトに加え、過去の伝説的なパフォーマンスが途切れることなく放送される予定だ。各週末の終了後には、最新のハイライト映像も随時追加される。
また昨年に続き、視聴者参加型企画「Watch With」が開催。第2週目には、米国のクリエイター、ダニエル・ウォールが藤井風のパフォーマンスを実況するほか、ValkyraeによるKATSEYE、Terry and KaniyiaによるカロルGの実況配信も予定されている。
1週目の配信タイムテーブルは以下の通り。
※スケジュールは4月10日（金）13時時点のもの
※各アーティストの出演時間は日本時間で記載
※配信時間／配信アーティストは予告なく変更される場合あり
■1日目・4月11日（土）※日本時間
※以下の画像は現地時間
★08:00 AM
08:00 Dabeull（Outdoor Theatre）
08:00 Youna（Sahara）
08:00 Bob Baker Marionettes（Gobi）
08:00 Wednesday（Sonora）
08:15 BINI（Mojave）
08:45 NewDad（Gobi）
08:50 HUGEL（Sahara）
08:50 Fleshwater（Sonora）
★09:00 AM
09:00 Tiga（Quasar）
09:20 Lykke Li（Outdoor Theatre）
09:30 Teddy Swims（Coachella Stage）
09:30 Central Cee（Mojave）
09:30 Joyce Manor（Gobi）
★10:00 AM
10:00 The Two Lips（Sonora）
10:15 Marlon Hoffstadt（Sahara）
10:15 CMAT（Gobi）
10:40 Dijon（Outdoor Theatre）
10:45 Devo（Mojave）
★11:00 AM
11:00 The xx（Coachella Stage）
11:00 Deep Dish（Quasar）
11:10 Ninajirachi（Sonora）
11:20 fakemink（Gobi）
★12:00 PM
12:00 KATSEYE（Sahara）
12:05 Turnstile（Outdoor Theatre）
12:10 Moby（Mojave）
12:25 Holly Humberstone（Gobi）
12:25 Cachirula & Loojan（Sonora）
★01:00 PM
01:00 PAWSA（Quasar）
01:05 Sabrina Carpenter（Coachella Stage）
01:15 Levity（Sahara）
01:15 February（Sonora）
01:20 Slayyyter（Mojave）
01:50 Joost（Gobi）
★02:00 PM
02:00 Hot Mulligan（Sonora）
02:35 Disclosure（Outdoor Theatre）
02:35 Ethel Cain（Mojave）
02:50 Swae Lee（Sahara）
02:55 Carolina Durante（Sonora）
★03:00 PM
03:00 Disco Lines（Quasar）
03:05 Creepy Nuts（Gobi）
03:50 Not for Radio（Sonora）
03:55 Bonus Set from Do LaB（Outdoor Theatre）
03:55 Blood Orange（Mojave）
★04:00 PM
04:00 Anyma Presents ÆDEN（Coachella Stage）
04:05 Sexyy Red（Sahara）
■2日目・4月12日（日）※日本時間
※以下の画像は現地時間
★08:00 AM
08:00 Los Hermanos Flores（Outdoor Theatre）
08:00 ZULAN（Sahara）
08:00 Jack White（Mojave）
08:05 WHATMORE（Gobi）
08:20 Ecca Vandal（Sonora）
08:50 Fujii Kaze (藤井 風)（Mojave）
★09:00 AM
09:00 Hamdi（Sahara）
09:00 Joezi（Quasar）
09:10 Alex G（Outdoor Theatre）
09:10 Luísa Sonza（Gobi）
09:30 Addison Rae（Coachella Stage）
09:30 Ceremony（Sonora）
09:50 Royel Otis（Mojave）
★10:00 AM
10:10 Blondshell（Outdoor Theatre）
10:15 ¥ØUUK€¥UK1MATU（Sahara）
10:15 Geese（Gobi）
10:40 rusowsky（Sonora）
★11:00 AM
11:00 GIVĒON（Coachella Stage）
11:00 Afrojack x Shimza（Quasar）
11:05 SOMBR（Outdoor Theatre）
11:05 Noga Erez（Gobi）
11:15 TEED（Sahara）
11:30 Taemin（Mojave）
11:50 Davido（Gobi）
11:50 54 Ultra（Sonora）
★12:00 PM
12:00 Nine Inch Noize（Sahara）
12:30 Labrinth（Outdoor Theatre）
12:45 Die Spitz（Sonora）
12:55 PinkPantheress（Mojave）
★01:00 PM
01:00 The Strokes（Coachella Stage）
01:00 BIA（Gobi）
01:10 REZZ（Sahara）
01:45 Mind Enterprises（Sonora）
★02:00 PM
02:10 Morat（Gobi）
02:15 Interpol（Mojave）
02:20 David Byrne（Outdoor Theatre）
02:30 Adriatique（Sahara）
02:45 Freak Slug（Sonora）
★03:00 PM
03:25 Justin Bieber（Coachella Stage）
03:55 WORSHIP（Sahara）
■3日目・4月13日（月）※日本時間
※以下の画像は現地時間
★08:00 AM
08:00 Tijuana Panthers（Coachella Stage）
08:00 Gigi Perez（Outdoor Theatre）
08:00 Girl Math (VNSSA x NALA)（Sahara）
08:00 Model/Actriz（Sonora）
08:00 Jazzy（Quasar）
08:05 COBRAH（Gobi）
08:25 Little Simz（Mojave）
08:45 Wet Leg（Coachella Stage）
08:45 Jane Remover（Sonora）
★09:00 AM
09:05 BUNT.（Sahara）
09:15 CLIPSE（Outdoor Theatre）
09:15 Oklou（Gobi）
09:30 Los Retros（Sonora）
09:35 Suicidal Tendencies（Mojave）
★10:00 AM
10:00 JOY (Anonymous)（Quasar）
10:10 Major Lazer（Coachella Stage）
10:10 Duke Dumont（Sahara）
10:30 Samia（Mojave）
10:30 Black Flag（Gobi）
10:40 RØZ（Sonora）
10:45 Foster The People（Outdoor Theatre）
★11:00 AM
11:10 Iggy Pop（Mojave）
11:10 flowerovlove（Gobi）
11:25 Mochakk（Sahara）
11:45 TOMORA（Gobi）
11:50 Young Thug（Coachella Stage）
★12:00 PM
12:00 Fatboy Slim（Quasar）
12:00 DRAIN（Sonora）
12:40 Laufey（Outdoor Theatre）
12:45 FKA twigs（Mojave）
★01:00 PM
01:05 Subtronics（Sahara）
01:05 The Rapture（Gobi）
01:10 French Police（Sonora）
01:55 KAROL G（Coachella Stage）
★02:00 PM
02:00 The Chats（Gobi）
02:15 Glitterer（Sonora）
02:30 BIGBANG（Outdoor Theatre）
02:45 Kaskade（Sahara）