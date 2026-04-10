らそんぶる、新曲が『2027 MISS TEEN JAPAN』テーマソングに

東京・市ヶ谷出身の4ピースロックバンド・らそんぶるの新曲「いつかまたひとりぼっちだったら」が、次世代のスターを発掘するオーディション『2027 MISS TEEN JAPAN（2027ミス・ティーン・ジャパン）』の公式テーマソングに起用された。

これまで実力派アーティストが歴代のテーマソングを担当してきた本大会。今年は、SNSを中心に等身大の言葉で熱狂的な支持を広げる”らそんぶる”が、夢を追う10代の少女たちを音楽でサポートする。本楽曲を使用した15秒の募集告知CMは、4月末より札幌・仙台・秋田・愛知・大阪・福岡の6局を中心に全国で随時オンエアが予定されている。

「いつかまたひとりぼっちだったら」は、儚くも移りゆく人の心の変化を題材にした楽曲。どんな約束や言葉も、時間が経てば少しずつ輪郭を失っていく。その一瞬の儚さと美しさ、そして目の前のものを必死に愛していきたいという感情を、らそんぶるらしい等身大の言葉で描いている疾走感のあるロックナンバー。今を全力で生きる人にこそ、届いてほしい一曲となっている。

本MVは、”ロックバンドらしさ”を存分に表現しながら、平成ロックの空気感と令和の新世代バンドの感覚が融合した、懐かしくも新しい雰囲気をまとった作品となっている。

＜リリース情報＞

らそんぶる

︎配信シングル「いつかまたひとりぼっちだったら」

2026年3月13日（金）リリース

https://rassemble.lnk.to/Someday_if_youre_still_alone_too

＜ライブ情報＞

︎らそんぶる 2nd Mini Album Release Tour"心のピースを探しに"

2026年4月29日（水・祝）名古屋 Club UPSET

2026年5月23日（土）梅田 Shangri-La

2026年5月31日（日）恵比寿 LIQUID ROOM

チケット e+：https://eplus.jp/rassembler/