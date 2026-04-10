5人組ラウドパンクバンドDOPERS、2nd EP『奪解エモーション』リリース

5人組ラウドパンクバンド・DOPERSが、5月22日（金）に自身2枚目となるEP『奪解エモーション』を配信リリースすることを発表。あわせて、6月より東京・名古屋・神戸の3箇所を巡るレコ発ツアー「奪解エモーションTOUR」の開催も決定した。

DOPERSは2020年に愛知県で結成された日本のラウドパンクバンド。メンバーはKyoga（ボーカル）、Haru（ギター）、TAZAWA（ギター）、Hiro（ベース）、TAKE（ドラムス）の5名。バンド名は、俗語「dope」に由来し、「ヤバい奴ら」という意味を持ち、2021年5月より本格的に活動を開始。名古屋のライブハウスを中心に精力的なライブ活動を展開しながら、幾度かのメンバーチェンジを経て、2024年4月に現体制となった。2025年1月にバンド初となるEP『FUZE』をリリースし、同年10月には「FM802 MINAMI WHEEL 2025」への初出演を果たすなど、その勢いをさらに加速させている。

今作『奪解エモーション』には、2024年9月にALL ACCESS RECORDSよりリリースされ話題を呼んだ「GLORY SHIP」を含む全7曲を収録。さらに、5月8日（金）には本作からの先行シングル「Spark my Life」が配信リリースされる。

また、今回のEPリリースを記念して、6月26日（金）の新宿LOFT公演を皮切りに東名神を巡るレコ発ツアー「奪解エモーションTOUR」の開催も発表。すでに9月23日（月/祝）に下北沢ReGでの初ワンマンライブ開催を公表している彼らにとって、本ツアーはその前哨戦ともいえる重要な位置付けとなる。

なお、本ツアー開幕の東京公演ならびに、ツアーファイナルの名古屋公演にヴォーカリスト・IKEとの対バンが決定しており、神戸公演の対バンアーティストは後日発表されるとのこと。チケットは一次先行販売先着が開始されている。

＜︎リリース情報＞

DOPERS

2nd EP『奪解エモーション』

5月22日（金）リリース

=収録曲=

1. Spark my Life

2. HYPER ROCKET

3. 未完成feather

4. DAKKAI

5. Midnight Bloom

6. カサブタ

7. GLORY SHIP

DOPERS

8th single「Spark my Life」

5月8日（金）リリース

＜ライブ情報＞

奪解エモーションTOUR - 憧れ、襲来 -

2026年6月26日（金） [東京] 新宿LOFT

Open 18:15 / START 19:00

[Guest]：IKE

奪解エモーションTOUR - 返って来ない、オファー –

2026年7月5日（日）[兵庫] MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎

Open 16:00 / START 16:30

＊ゲストアクトは後日発表

奪解エモーションTOUR - 決戦、我らが故郷名古屋 –

2026年9月21日（月/祝）[愛知] Electric Lady Land

Open 15:15 / START 16:00

[Guest]：IKE

一次先着先行販売

4月10日（金）18:00 ～ 4月22日（水）23:59

https://eplus.jp/dopers/

主催：DOPERS

協力：ALL ACCESS RECORDS

ALL ACCESS RECORDS https://aa-records.com/