元プロ野球選手で野球解説者の松井稼頭央氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。自身が対戦したなかで「一番(球が)速いと思った」ピッチャーを明かした。

「うわっ、すごいなと思ったピッチャーでした」

この動画では、「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」を実施。松井氏は「9番・投手」に上原浩治氏を選出した。

松井氏は「僕が対戦して一番(球が)速いと思ったのは上原なんです」と言い、「(ストレートの球速は)150キロいくかいかないかくらいなんですけど」と回想。

岡田圭右(ますだおかだ)が「パ・リーグにもそれ以上の球速(の球を投げる投手が)ね」と投げかけると、松井氏は「そうですね。当時は斉藤和巳(がいた)」と例示しつつ、「でも僕はやっぱり対戦して速かったのは上原なんですよね。まっすぐと分かってても当たらないです。3球当たらなかったのは、なかなかなかったかもしれない」と、オールスターゲームでの対戦時を振り返った。

さらに、その理由を「スピンの効いた(球で)、出どころが見づらいのと。キレのあるピッチャーってよく(擬音で)シュッとかいうじゃないですか。キレはあるんですけど、ウワンって来るんですよ。襲ってくるような。うわっ、すごいなと思ったピッチャーでした」と説明していた。