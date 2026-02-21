Mrs. GREEN APPLE大森元貴、渡米中の若井滉斗に感心「かっこよかったよ！」と絶賛した行動とは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月16日（月）の放送では、「僕たちの今」をテーマに、先日までアメリカに渡航していた大森・若井のグラミー賞授賞式のエピソードや、体調不良のため日本で“お留守番”となっていた藤澤の近況について語り合いました。――大森と若井は、昨年に引き続きアメリカ・ロサンゼルスで開催された「第68回グラミー賞授賞式」に出席。一方、藤澤は日本での療養期間を経て、今回の放送から元気な姿を見せました。大森：今夜の授業は「僕たちの今」についてです！ 生徒（リスナー）のみんなから届いたメッセージをもとに、最近の僕たちに関するお話をしていきたいと思います！若井：よっこいしょー！ 僕たちでいうとアメリカに行ってたり、りょうちゃん（藤澤）もアメリカのドラマに……。藤澤：違います（笑）！大森：なんか、アメリカに行っている時にりょうちゃんがいないっていうのは、JAM’S（ファンの総称）も察するじゃない。生徒のみんなも。若井：察してましたね！大森：で、「ドラマの撮影かな～！」ってなってたのが、僕は癇（かん）に障ったというか……（笑）。若井・藤澤：（笑）。若井：どういう癇に障ったの（笑）？大森：いや、ただの体調不良なのに！ っていうところで（笑）。藤澤：僕はただ単に体調不良で……（笑）。若井：アメリカ断念！大森：いや、でも休めてよかったですよ。俺らの分まで！若井：ありがとう！ 俺らの分まで！藤澤：すみません、本当に！ 休ませていただきましたよ。しっかり、かっちり！若井：よかった、よかった！大森：じゃあ、今日めっちゃすごいんだろうなぁ～！若井：もう絶好調だろうね！藤澤：それはそれで怖いけど（笑）。――ここでリスナーからのメッセージを紹介。先日、大森さんと若井さんは昨年に引き続きグラミー賞に参加されていましたね！ 実は私は半年前から家族の都合でロサンゼルスに住んでいます。移住したばかりの頃は、とても寂しかったのですが、よく朝ごはんを食べながら「breakfast」を聴いて、「今日も頑張ろう！」と自分を勇気づけていました。なので、ロサンゼルスにお二人が来られているということがとても嬉しかったです。グラミー賞での様子や、そのあと観光などもできたのか、よかったらお話を伺いたいです。また、お留守番中の藤澤さんのお話も聞かせてください！（東京都 32歳）大森：じゃあ、お留守番中の藤澤先生の話から聞こうかね！藤澤：はい！ ……療養していました！ お家で休んでいましたね。ちょっと、思いのほか長引いていたので。お二人はアメリカ旅はどうでしたか？若井：グラミーも昨年に引き続きですけれども。大森：ね！若井・藤澤：（大森が話し出すのを待って）…………。大森：……まあ、いいじゃないですか！藤澤：なんでだよぉ！ 聞かせてくれよぉ!! 生徒のみんなと共に、僕も聞きたいポイントなのよ（笑）。若井：有意義な時間でした！大森：ユニバーサル ミュージックのグループ会長兼CEO、ルシアン・グレンジさんと久々に会って、「久しぶり～！」って話をして。で、グラミーも鑑賞させていただいたりとか。その後のアフターパーティーも行かせていただいてね！ ドイツの社長さんとか、アジアの統括の人とか、みんなミセスを知ってくれていて。びっくりしちゃって！若井：そうなんですよ～！大森：Apple Musicの偉い方みたいな方も「ミセス、知ってるよ～！」って言ってくれて。で、若井がすっごい英語を喋っていて。すごいな～！ って。藤澤：おぉ～！大森：かっこよかったよ、やっぱり！若井：頑張りました！ ありがとうございます！大森：でも、それだけじゃなかったんで！ 今回の旅も。藤澤：おぉ！大森：まあ、それはりょうちゃん。追って、追って。藤澤：僕、知らないままなの（笑）!?若井：りょうちゃんは、まだ！大森：追って、でいいんじゃないですか！藤澤：かしこまりました……（笑）。大森：まだいっぱいありますからね！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info