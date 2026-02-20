ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは球界最強との呼び声高い戦力に加え、屈指のファームシステムも兼ね備えている。そこで、ワールドシリーズ3連覇を確実なものとするために、佐々木朗希投手を放出して投手陣をさらに強化する案が浮上した。米メディアスポーティング・ニュース』のTJ・モリン記者が言及した。

ドジャースには、ヒューストン・アストロズと交渉を開始し、佐々木を軸としたパッケージでハンター・ブラウン投手を獲得すべきだとの声があがっている。

ブラウンは昨季、185回を投げて12勝9敗、防御率2.43、奪三振206、WHIP1.025を記録。オールスター初選出を果たし、サイ・ヤング賞投票では3位に入るなど、名実ともにエース級の活躍を見せた。

アストロズは過去にカイル・タッカー外野手を年俸の高騰を見越して放出した前例があることから、ブラウンも同様の形をとる可能性がある。そこで、佐々木のような24歳と若い才能が提示されれば、トレードは現実的なものとなるだろう。

急浮上したブラウン獲得の案についてモリン氏は「佐々木は複数年の契約権を保持しているため、高額契約前にスター選手をトレードして有望株を獲得する方針のアストロズにとって魅力的な存在だ。唯一の懸念は、ブラウンが契約権を保持したまま昨季のサイ・ヤング賞トップ3入りを果たしている点だ」と言及した。

