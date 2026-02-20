Mrs. GREEN APPLE大森元貴 朝ドラに出演しながら、朝ドラ主題歌を書く!? 新曲『風と町』がNHK連続テレビ小説『風と町』主題歌に決定！「贅沢な時期でした」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月16日（月）の放送では、新曲「風と町」が3月30日（月）から放送開始予定で、俳優の見上愛さんと上坂樹里さんがダブルヒロインをつとめるNHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌に決定したことを報告しました。大森：3月30日から放送を開始します連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌に、我々Mrs. GREEN APPLEの「風と町」が起用されるということでね！ こちら、連続テレビ小説「あんぱん」（2025年3月～9月）に出演しながら作っていたということで……贅沢な時期でしたよ！

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) February 10, 2026若井：NHKの朝ドラに出演しながら、朝ドラの曲を書くという……すごいね、それ！大森：ちょうど2025年の6月とかに書いているんだよね！ ちょうど撮ってたなぁ～。藤澤：6月……！大森：お楽しみに〜！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/