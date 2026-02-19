元プロ野球選手で野球解説者の原辰徳氏が、YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で公開された動画に出演。第2回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の韓国戦を前に体に起こっていた“異変”を明かした。

原辰徳氏

韓国戦を前に体に起こっていた“異変”

2009年のWBCで侍ジャパンを世界一に導いた原氏。二宮和也から「どこで重圧を感じるものなんですか?」と尋ねられると、「初戦、中国は(日本代表よりも)少しレベルが低いだろうなというなかで戦ったんですけど、接戦だったんです。4対0とかじゃなかったかな?」「スタートとして勝ったけれども……と。そして今度は韓国とでしょ?」と振り返りつつ、「あの時、僕は胃が痛くなって」と告白した。

さらに、「初めてですね。試合前に胃が痛くなるっていうのは。監督室に胃薬をのみに行きましたよ。プレーボールになる1分か2分前に」と続けると、二宮は「そんなことは今までなかったですか?」と質問。これに原氏は「ないない!」と即答し、「ある意味、試合前というのは高揚するというか」「(そんな性格)だったのが、(胃が)キリキリキリみたいな」と明かすと、二宮も目を丸くして驚いていた。