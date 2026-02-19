元プロ野球選手で野球解説者の原辰徳氏が、YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で公開された動画に出演。第2回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の韓国戦を前に体に起こっていた“異変”を明かした。
2009年のWBCで侍ジャパンを世界一に導いた原氏。二宮和也から「どこで重圧を感じるものなんですか?」と尋ねられると、「初戦、中国は(日本代表よりも)少しレベルが低いだろうなというなかで戦ったんですけど、接戦だったんです。4対0とかじゃなかったかな?」「スタートとして勝ったけれども……と。そして今度は韓国とでしょ?」と振り返りつつ、「あの時、僕は胃が痛くなって」と告白した。
さらに、「初めてですね。試合前に胃が痛くなるっていうのは。監督室に胃薬をのみに行きましたよ。プレーボールになる1分か2分前に」と続けると、二宮は「そんなことは今までなかったですか?」と質問。これに原氏は「ないない!」と即答し、「ある意味、試合前というのは高揚するというか」「(そんな性格)だったのが、(胃が)キリキリキリみたいな」と明かすと、二宮も目を丸くして驚いていた。
今年1月開催の「お〜いお茶×World Baseball ClassicTM 新PROJECT発表会」にスペシャルゲストとして発表会に登壇した原辰徳氏。この会見で、「遠い昔ではありますが、監督として侍ジャパンを率いて、(WBCの)第2回大会で世界一になることができました。今年はWBCイヤー。WBCと聞きますとやはり、我々の頃よりもはるかにグレード、認知度、素晴らしい大会になってきたと。侍ジャパンをしっかり応援していきたいと思います」と挨拶していた。