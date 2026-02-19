Gakkenは2月19日、ガールズクラフトシリーズ「レジンでつくる ときめき文具」(2,860円)の予約販売をAmazon・楽天ブックスなどで開始した。

同商品は、小学生の間で大人気の「ぷっくりシール」と「シール帳」が手作りできるクラフトキット。UVライト不要のレジンをまぜてシリコン型に入れるだけで、透明感たっぷりのキラキラ文具が完成する。

シール帳、ペン、定規と20個のぷっくりシールがつくれる

「ゆめいろシール帳」は、表紙に星型のブリスターがついており、フレークを入れるとシャカシャカ振れるシェイカー仕様に。オリジナルのシール台紙&リングつき。

ゆめいろシール帳

「うるつやシール」は、ぷっくり仕上がる専用シリコン型で、ユニコーン・ねこ・うさぎ・ハートなどのかわいいシールがかんたんに完成する。人気のタイルシールもつくれる。

うるつやシール

「マジカルステッキペン」は、専用の芯が入ったミニサイズのボールペン。ボールチェーンを通せばキーホルダーにもなる。

マジカルステッキペン

「オーロラムーン定規」は8cmまで測れる実用タイプ。ハートの穴にリングを通せば、シール帳といっしょに持ち歩ける。

オーロラムーン定規

人気ハンドメイド作家・むぎままさんがプロデュース

監修は、SNS総フォロワー110万人のハンドメイド作家・むぎままさん。レジンを使った小物づくりを得意とし、親しみやすいキャラクターと流行を取り入れた作品アイデアが人気を集めている。本キットでは、パーツ選定からシリコン型のデザインまで一から手がけ、小さな子どもも、ぷっくりかわいい作品を簡単に作れるよう細部までこだわったという。

作り方は簡単、レジンをまぜて型に入れるだけ

UVライト不要の2液性レジンを採用。レジンをまぜて、シリコン型に入れ置いておくだけで完成する。付属のガイドブックでは、かわいくつくるコツを丁寧に紹介している。つくり方の動画もついているので、はじめてでも安心。

材料ぜんぶ入りで、すぐにつくれる

レジン液、シリコン型、3色のインク、デコレーション用のラインストーンなど、必要な材料がぜんぶ入っているので、キットを開けたらすぐに始められる。

材料ぜんぶ入り

プロフィール帳も収録

3枚のシール台紙・2種類のシール帳裏表紙・リングに加えて、印刷して使えるプロフィール帳も収録。つくって終わりではなく、友だちとシール交換をしたり、シール帳の裏表紙を着せ替えたりして楽しむことができる。

気分で着せ替えできる2種類のシール帳裏表紙

自分でつくった文具が机いっぱいに

3色のインクで作品のアレンジ無限大

ネット書店限定のダウンロード特典も

Amazon、楽天ブックスでの購入者には、キットで紹介した作り方とは色やアレンジが異なる、特別バージョンの文具がつくれるレシピをプレゼントする。購入の書店によって、「ドリーミーブルー」と「ラブリーピンク」の、それぞれ異なるレシピがダウンロードできる。両ストア限定デジタル特典は、7月31日23:59までに注文を確定した購入者が対象となる。

Amazon限定