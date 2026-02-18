ニフティは、「なりたい職業」に関するアンケート調査結果を、2月13日に発表した。同調査は2025年12月9日～2026年1月12日の期間、小中学生を中心とする「ニフティキッズ」訪問者2,469人を対象にインターネットを用いて行われた。

なりたい職業はあるか聞いたところ、小学生では95.4％、中学生では89.3％が「ある」と回答した。

次に、「ある」と回答した人を対象に、どんな職業になりたいか尋ねたところ、1位は、小学生では「イラストレーター」、中学生では「ミュージシャン・音楽家」だった。中学生で「ミュージシャン・音楽家」は、昨年の調査では4位だったが、今回は1位となり、大幅なランクアップとなった。

小学生では「イラストレーター」に次ぎ、「VTuber」や「アイドル」が上位だっ。一方、「学校の先生」「保育園・幼稚園の先生」などの教育関係の仕事は、小学生よりも中学生の方が支持を集めた。また、その他には、「F1レーサー」「コスプレイヤー」「宇宙系の技術職」「自衛官」「起業家」「マネージャー」など、多種多様で具体的な職業をあげる意見もみられた。

同じく、「ある」と回答した人を対象に、なりたいと思った理由やきっかけを聞いたところ、小中学生ともに6割以上が「好きなことだから」を選んだ。

小学生の回答では、「目標にしている人がいるから」「自分に向いていると思うから」「テレビやネット、本などで見て憧れたから」などの選択肢が続くのに対し、中学生による回答では、「自分に向いていると思うから」の次に「人の役に立ちたいから」がランクインした。

その他には、「お父さんにすすめられたから」「ママがなりたかった職業だから」「家族の夢を叶えたいから」など、家族の意向が影響しているケースもあった。

10年後、なくなってしまう職業はあると思うか聞いたところ、「あると思う」と回答した人の割合は、全体の74.1％だった。

続いて、「あると思う」と回答した人に、どの職業がなくなると思うか尋ねたところ、「翻訳家」「電車・バスの運転手」「アナウンサー・テレビキャスター」が上位を占めた。一方で「芸能人」「スポーツ選手」などの仕事は、小中学生ともに下位だった。

その他には、「AIが得意な仕事」や「ロボットができる仕事」はなくなりそうという意見があがった。