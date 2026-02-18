「自分の機嫌の取り方がわからない」「すぐイライラしてしまう」と悩んでいませんか? 気分が不安定な状態が続くと、人間関係や仕事にも影響が出てしまいます。

本記事では、自分の機嫌の取り方やイライラの原因、すぐ実践できる気持ちの整え方をわかりやすく解説します。

自分の機嫌の取り方を知っておくことのメリット

自分の機嫌の取り方を知っておくと、前向きな気持ちを保ちやすくなり、周囲の人との関係も良好に保ちやすくなります。感情に振り回されにくくなることで、毎日を穏やかに過ごせるようになるでしょう。

心が楽になる

仕事や育児、SNSなど、私たちの日常には自分ではコントロールできない出来事が多くあります。そのため、イライラしたり落ち込んだりとネガティブな感情が生まれるのは自然なことです。しかし、自分の機嫌の取り方を知っていれば、そうした感情に早く気づき、気持ちを切り替えやすくなります。感情に振り回されにくくなることで、心の負担が軽くなり、日々をより穏やかに過ごせるようになるでしょう。

自分でストレスを減らせる

ストレスは気づかないうちに蓄積しやすいものです。自分の機嫌の取り方がわからないままだと、うまく発散できず、気づいたときには本来の自分とは違う態度や感情になってしまうこともあります。しかし、自分の機嫌の取り方を知っていれば、ストレスが大きくなる前にこまめに気持ちを整えることができるようになります。

周囲の人と良好な関係を築ける

自分の機嫌の取り方がわからないと、感情的な態度をとってしまったり、思わぬ言葉で相手を傷つけてしまったりすることがあります。その結果、コミュニケーションがうまくいかず、相手が心を開きにくくなることもあるでしょう。自分の感情を整えることは、周囲の人との良好な関係づくりにもつながります。

「自分の機嫌の取り方」12選

自分の機嫌の取り方とは、ストレスを自分で発散し、心と体を整える方法を持っていることです。イライラした気持ちを切り替える方法は、どれも簡単に始められるものばかり。今日から実践できる方法を紹介するので、自分に合うものを見つけてみてください。

お気に入りや好きなものに触れる

気持ちを落ち着かせたいときは、好きなものに触れる時間をつくりましょう。スマートフォンに保存してあるお気に入りの写真を眺めたり、明るい色の花を飾ったりするのもおすすめです。大好きな映画や本、音楽に没頭することで気分転換になり、イライラした気持ちの切り替えにもつながります。

スイーツを食べる

甘いものを食べると、ほっとした気持ちになる人も多いのではないでしょうか。糖質の摂取は脳のエネルギー補給につながり、気分転換のきっかけになるとされています。イライラが抑えられないときのために、日持ちするお取り寄せ品や見た目が華やかな特別感のあるスイーツを用意しておくのもおすすめです。

お風呂にゆっくり入る

シャワーだけで済ませず、浴槽にゆっくりつかる時間をつくってみましょう。入浴は体の緊張をほぐし、血行を促進することでリラックスにつながります。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激しやすいため、38～40℃程度のぬるめのお湯にゆっくりつかるのがおすすめです。

十分な睡眠をとる

ネガティブな感情に支配されるのは、十分な睡眠がとれていないことも影響していることがあります。そんなときは早めにベッドに入り、睡眠時間をしっかりとりましょう。寝る直前はスマホの操作やカフェインの摂取を控え、部屋の明かりを間接照明にするなど、良質な睡眠をとれる環境を整えるとよいでしょう。

身体を動かしてみる

イライラしていると外に出るのもおっくうになりがちですが、適度に身体を動かすことは気分転換につながります。短時間でもよいので、ウォーキングや軽いジョギングなどの運動を取り入れてみましょう。階段を使ったり、近距離は歩いて移動したり、仕事や家事の合間にストレッチをするのもおすすめです。

納得できる日用品にそろえる

毎日使うものの中に、「使いにくい」「なんとなく選んだまま使っている」と感じるものはありませんか。気分転換も兼ねて、納得できるアイテムやデザインを統一したものに見直してみましょう。日常の景色が整うことで満足感が生まれ、自分を大切にしているという実感が、気持ちを整えるきっかけになります。

やりたかったことをやってみる

気持ちを切り替えたいときは、以前からやってみたかったことに挑戦してみましょう。気になっていたお店に出かけたり、食べてみたかった料理を楽しんだりするだけでも、よい気分転換になります。あらかじめ「やってみたいことリスト」を作っておくと、ストレスがたまったときにすぐ行動に移せます。

紙やメモに思いを書き出す

今抱えている感情を紙やメモに書き出してみましょう。気持ちを言葉にすることで頭の中が整理され、気分が軽くなることがあります。また、自分の感情がどんなときに揺れ動くのかを見つめ直すきっかけにもなり、ストレスへの向き合い方を考える助けになります。

推しを見つける

つらいことがあっても、思い浮かべるだけで前向きな気持ちになれる「推し」を見つけるのもおすすめです。アイドルやアニメ、動物など、心がときめく対象であれば何でも構いません。夢中になれるものがあると、気分転換につながり、ネガティブな感情から離れるきっかけになります。自分だけの「推し」を見つけてみましょう。

自分で自分を励ます

ネガティブな感情があふれそうなときは、まず自分で自分を励ましてみましょう。他人やSNSを見てうらやましく感じたときも、「そう思うこともある」と自分の気持ちを認めることが大切です。前向きになれる出来事や周囲への感謝を思い出し、「自分はよくやっている」と声をかけてあげましょう。物や時間を使わず、考え方を変えることで自分の機嫌を整える方法です。

涙活をする

意識的に涙を流すことは、気分のリフレッシュにつながることがあります。涙を流したあとに気持ちがすっきりしたと感じる人も多いでしょう。大人になると感情を表に出す機会が減りがちですが、感動できる映画や本を用意するなど、涙を流しやすい環境を整えてみるのもおすすめです。

香りに癒される

気分を切り替えたいときは、香りを取り入れてみるのもおすすめです。フレグランスやアロマ、香水で部屋に香りを広げたり、お気に入りの入浴剤や石けんでバスタイムを特別な時間にしたりする方法があります。ハーブティーやコーヒーなど、香りのよい飲み物を楽しむことも手軽なリラックス方法のひとつです。

自分の機嫌の取り方を覚えて心を整える

自分の機嫌の取り方を覚えて心を楽にしましょう

イライラしたり落ち込んだりと、感情に振り回されるとつらいものです。自分の機嫌の取り方を知っておくことで、気持ちを整えやすくなり、毎日をより穏やかに過ごせるようになります。自分に合った方法を見つけ、心を上手にケアしていきましょう。