乃木坂46賀喜遥香「直接『おめでとう！』って言わせてください！」受験生リスナーの“大学合格”報告に感激

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月12日（木）の放送では、1月に逆電をした受験生の生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。＜リスナーからのメッセージ＞「先日は逆電ありがとうございました！ その後、大学進学のための学力テストを受けて、無事に進学することが出来ました！ 今年は過去最高レベルの難易度だったようですが、そのなかでベストを尽くせたのは遥香先生の応援があったからです！ 本当に感謝してもしきれません。今年はライブやミーグリ（ミート＆グリート）にたくさん参加して、恩返しをしていきます！」（東京都 18歳）賀喜：恩返しなんて、私は何もしてないよ（笑）。この方は1月8日に逆電した生徒くんで、そのときは「2日後に内部進学の試験があって、その試験で点数が取れないと（大学に）進学できない」っていうお話をさせていただきましたが、過去最高だったんだ！ それは大変だったね。私は応援というより、お話を聞いて「頑張ってね！」って言葉をかけただけで、いっぱい頑張ってベストを尽くすことができたのは、生徒くんの努力の賜物というか、今まで頑張ってきたものがあったからだと思います。お疲れさま！ そして、合格、進学おめでとう！多分（勉強で）忙しかったから、ライブやミーグリとかにあまり来られなかったかなと思うので、良かったら遊びに来てほしいし、もしそのときに私とまた会えたら、直接「おめでとう！」って言わせてください！ 待っているし、楽しい1年にしようね！ メッセージもありがとう、私もうれしい気持ちになったよ！――この後も、生徒から届いたメッセージを遥香先生が紹介していきました。