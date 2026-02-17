NiziU・RIKU back numberの名曲「ヒロイン」を絶賛「ほんまにサビいいよな！ サビの歌詞がほんまにいいんよ」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。今回の放送では、「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」back number編をお届けしました。MAYA：今夜は、生徒のみんなから音楽の思い出を聞いていく「Music Memories」。今回のテーマ「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」の続きです！＜ラジオネーム・みいひ先生に届け！ 埼玉県 16歳＞NiziU先生こんばんは！ 僕が思う「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」といえば、back number 先生の「ヒロイン」です。この間のMIIHI先生の個人インスタでこの曲が流れていて、この楽曲とMIIHI先生がマッチしていてそれからずっと聴いています。「雪が綺麗と笑うのはNiziU先生がいい〜♪」MAYUKA：名曲！MAYA：もう定番。RIKU：カラオケでも結構歌うしな。MAYUKA：あ、歌うんや。絶対冬になったら聴くもん。街中でも聴くし、自分でも聴くから。「冬来たな〜！」って感じ。RIKU：情景が見えるよね、イルミネーションと一緒に聴いている情景が見える楽曲。ほんまにサビいいよな！ サビの歌詞がほんまにいいんよ。くるで！（サビが流れる）MAYUKA：雪が綺麗と笑うのは「NiziU先生がいい♪」。RIKU：めっちゃぴったりやん！ 元からこれやったかな？ って思いました（笑）。MAYA：「NiziU先生がいい！」ってね。RIKU：なんとも言えない、このリズムの取り方も癖になりますけど（笑）。これでみんなに歌ってほしいね。WithUは絶対これで歌って！MAYUKA：確かに。RIKU：もう強制！「君」じゃなくて「NiziU先生が」で。MAYA：MIIHIにもこの曲を使ってストーリーを「NiziU先生がいい」バージョンで上げてもらって。RIKU ：楽しみやな、それ。一番見たいわ。全員：ワクワク！MAYA：最後に、音楽といえば、4月1日に私たちのNiziUのEPが発売されることが決定しました！

𝐍𝐢𝐳𝐢𝐔 𝟐𝐧𝐝 𝐄𝐏『𝐓𝐨𝐨 𝐁𝐚𝐝』

𝟐𝟎𝟐𝟔.𝟎𝟒.𝟎𝟏 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞

━━━━━━━━━━━━━━https://t.co/GNjb4P5MEG#NiziU #ニジュー #니쥬 #WithU#NiziU_TooBad pic.twitter.com/ATzDH2jmzP

全員：はい！ありがとうございます！MAYA：デビュー5周年の記念に向けて公開した「Light it Up」も収録されていたり、楽しみな新曲が詰まっているので、リリースまであと2ヶ月間楽しみに待っていてください！