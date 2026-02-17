Mrs. GREEN APPLE 大森元貴「頑張っている人に『頑張れ』って言うのって、非常に難しい話ですけれども」「なるようになるから！」2次試験を控える受験生にエール

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月9日（月）の放送では、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」の話題から、受験シーズン真っ只中の生徒たちへエールを送りました。――2月6日より開幕した、イタリアのミラノとコルティナダンペッツォで開催されている「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」。Mrs. GREEN APPLEの楽曲「アポロドロス」が、新たに「アポロドロス ～2026 winter version～」として、テレビ朝日系列のスポーツ応援ソングに起用されています。今回の開催地であるイタリア北部の都市ミラノとコルティナ・ダンペッツォは、メンバーにとっても思い入れのある地。約1年前、メンバー全員でミラノを訪れた際のエピソードを振り返りつつ、大森は「おしゃれな街だった！」「素敵だった！」と当時の思い出に花を咲かせました。番組では、オリンピックで奮闘する日本代表選手たち、そして同じく受験や部活動に励む生徒（リスナー）たちへ、メンバーから熱いメッセージが届けられました。私は先日、大学入学共通テストを終え、現在は2次試験に向けて勉強中です。カロリーメイトのCMで流れていたミセス先生の楽曲「僕のこと」に励まされ、頑張って勉強した高校受験からちょうど3年が経ち、今もまたミセス先生の曲に励まされています。周りが合格したり判定が上がったりしているなか、全然点数が伸びなかったり、欲に負けてサボったり寝たりしてしまう自分に腹が立ち、涙で教科書がべしゃべしゃになることもありますが、ミセス先生の曲を聴くことでなんとか踏ん張っています。この高校生活3年間で、ミセス先生の曲を聴かなかった日はおそらくありません！ もしよければ受験の応援をしていただけると嬉しいです。（北海道 18歳 女の子）大森：いやー、嬉しいですね！ カロリーメイトのCMから3年経ちますか。そのときに中学生だったんだね。若井：高校受験で聴いてくれていたんだね。大森：で、また3年経って今またミセスで受験を頑張ってくれているという。若井：そうかー！大森：応援、いつもしてるけどね！若井：曲を通してね！大森：まあ、改めて言葉にして届けるってことでしょ！若井：そういうことだな！大森：でも、違った言い方をしたいよね。普通の感じじゃなくて。若井：……なんだろうね！大森：ちゃんと想いが伝わる感じでいきたい！ いい？ 俺から！若井：先攻？ いいよ！大森：マジで、本当に心を込めて言う。……頑張れ。若井：うわーーー、ずるっ!! いや、あるのよ!! 前振り、なんだったの（笑）？大森：俺、（「頑張れ」って）なかなか言わないから！若井：まあまあ、そうかも！大森：じゃあ、若井！ 頑張って！ どう？ 頑張れ！ どう？ この子に向かって！若井：俺が今応援されてた？大森：もちろん！ 頑張れ！ 若井、頑張れ！若井：君がここまで歩いてきた道のり。いいことも悪いことも、すべてひっくるめて君のパワーになってると思うよ！大森：素晴らしい！ その通りだ！ それで？ それで、そこからどうする？若井：だから……。大森：うん。若井：頑張れ。大森：来た！ いや、でも届いたと思うよ！若井：これよ！大森：人に「頑張れ」って言うのって、勇気がいりますから。若井：そうなんだよ！ 一番分かっているのは自分自身なんだから。大森：だって、頑張っていますからね。頑張っている人に「頑張れ」って言うのって、もう非常に難しい話ですけれども。若井：そうそうそう！大森：まあ……サボっちゃったりとか寝たりしちゃうこともあると言っていますけれども。頑張っていただきたい！若井：うん！ 絶対大丈夫だ！大森：そう！ なるようになるから！若井：なるようになる！大森：頑張ってください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/