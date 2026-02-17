元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画に出演。ヤクルト・中村悠平が入団した当時の印象を振り返った。

五十嵐亮太氏

「すごいインパクトに残ってる」と絶賛

スタッフから「(五十嵐さんが在籍するヤクルトに)高卒で中村選手が入ってきて……」と当時のことを聞かれ、五十嵐氏は「覚えてる」と即答。

続けて、「入った時から……俺が2軍で投げてる時に、ムーチョ(中村)が入ってきたばかりで。その時のバッティングコーチ、中西さんだっけ?」と確認しながら、「1軍に上がってきた時にムーチョとやって、終わった時にめっちゃいいなと思って。中西さんにちょっと自慢げに『中村どうだ?』って言われて、『めっちゃいいと思います』と言って」と振り返った。

これに中村が「マジですか?」と喜ぶと、さらに五十嵐氏は「入ってきて早々に評価は絶対高かった。やっぱりサインとか配球も含めて、入ってきていきなりこんなに落ち着いて的確なサインを出すんだって。俺の相性が良かったっていうのもあると思うんだけど、すごいインパクトに残ってる」と絶賛し、「その話をしたのも覚えてる。だからもう絶対に来るっていう感じだった。入った時からね」と伝えていた。