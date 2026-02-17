リクルートは2月16日、2026年1月度の「派遣スタッフ募集時平均時給調査(三大都市圏)」の結果を発表した。調査は1月1日～31日、リクルートグループ運営の採用管理システム『Airワーク採用管理』『ジョブオプ採用管理』に入稿された派遣スタッフ募集の求人情報34万3,426件を抽出し、募集時平均時給を集計した。

三大都市圏平均時給推移

調査の結果、三大都市圏全体の1月度の平均時給は1,654円と、前年同月より17円増加、前月より38円増加した。

職種別に前年同月比を見ると、「IT・技術系」(増減額+230円、増減率+12.0%)、「クリエイティブ系」(同+132円、+8.3%)など、全６職種中5職種でプラスに。前月比では、「IT・技術系」(同+130円、+6.4%)を筆頭に全職種でプラスとなった。

エリア別にみると、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の平均時給は1,752円(前年同月1,735円、前月1,707円)と、前年同月比で17円増加、前月比では45円増加している。

東海(愛知県、三重県、岐阜県、静岡県)エリアの平均時給は1,501円(前年同月1,459円、前月1,485円)。前年同月より42円、前月比で16円の増加に。

関西(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)の平均時給は1,559円(前年同月1,535円、前月1,531円)。前年同月比で24円、前月比で28円、それぞれ増加している。