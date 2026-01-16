マイナビは2026年1月16日に、「2025年12月度アルバイト・パート平均時給レポート」を発表した。調査は2025年12月1日～31日に、アルバイト情報サイト「マイナビバイト」に掲載された全国47都道府県の求人情報から、給与区分が時給以外、給与金額が3,001円以上、雇用形態がアルバイト・パート以外のデータを除いて集計したもの。

全国の平均時給推移(2020年1月～2026年1月)

2025年の全国平均時給は、1月に1,270円からスタートし、春闘の影響が反映された春頃には時給が上昇。5月には1,306円に。

その後、6～7月にかけて一時的に減少したが、8月以降は再び上昇し、最低賃金改定の発効があった10月には調査開始以降最高額を更新する1,328円になった。調査を開始した2020年1月時点の1,114円と比較すると、214円伸びた。

全国の平均時給推移(2025年)

2025年12月の全国平均時給は1,310円で、前月から2円減少し、2カ月連続の減少となった。一方で、2025年の年間平均は1,298円となり、前年から46円増加し、順調に上昇を続けている。

2025年 【全国】平均時給推移

職種(大分類)別にみると、「飲食・フード」が1,202円(前月比：2円増、前年同月比：48円増)で2025年7月以降、5カ月連続の増加となった。

また、経済産業省 資源エネルギー庁によると、今後暫定税率引き下げの影響が見込まれる「配送・引越・ドライバー」が1,374円(前月比：63円増、前年同月比：22円増)となり、求人件数も前月から1.08倍でわずかに増加した。春先の引っ越し需要を見据え、採用活動を強化しつつあると考えられる。

そのほか、前月比は全16職種のうち9職種が増加、7職種が減少。前年同月比は13職種が増加、3職種が減少という結果に。

エリア別の平均時給

エリア別の平均時給でみると、「北海道・東北」が1,207円(前月比：13円増)と、もっとも増加額が高かった。

また、「九州・沖縄(前月比：10円増)」「中国・四国(前月比：6円増)」「甲信越・北陸(前月比：2円増)」でも増加がみられた一方で、三大都市圏(関東・関西・東海)では減少した。

女性管理職比率が高まる「福井県」

福井県経営者協会「2025(令和7)年 女性活躍推進に関する取り組み状況調査結果」によると、2025年に「福井県」の女性管理職比率が上昇したとのこと。

福井県の12月の平均時給は1,233円で、前月比では3円減少しているものの、前年同月比では44円増加した。

また、職種別にみると、レジャー施設を含む「レジャー・アミューズメント」が前月から51円増加し、ホテル・旅館を含む「販売・接客・サービス」が6円増加したことが分かる。

同社は、2024年3月に北陸新幹線が金沢～敦賀間で開業することから、観光需要の増加と平均時給の上昇への期待を示唆している。