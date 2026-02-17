北海道電力は2月16日、同社のWebサービス「ほくでんエネモール」で貯めたエネモポイントを、2月20日から電気料金の支払いに使用できるようにすると発表した。

電気料金ポイント支払いの概要

サービスの概要

新サービスでは、1ポイントを1円に換算し、1回の申請につき1口100ポイント単位で最大5000ポイント(1口から50口)まで使用できる。

契約ごとに毎月1日から月末日までの期間に1回申し込みが可能で、申し込んだ月の翌月に請求する電気料金に適用される。

例えば、2月中に申し込んだ場合は3月分の電気料金に、3月中に申し込んだ場合は4月分の電気料金に適用される仕組みだ。

対象となる電気料金プランは、エネとくポイントプランB、エネとくSプランB、エネとくMプランB／C、エネとくLプランB／C、エネとくシーズンプラスB／C、エネとくスマートlifeプラン、ふらっとソーラープラン、エネとくスマートプラン、eタイム3プラス、エネとくスノープラン、エネとく動力プラン、Web・eプラスB／C、時間帯別電灯(ドリーム8)、ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ)、3時間帯別電灯(eタイム3)／〔Sプラン〕／〔Mプラン〕、低圧時間帯別電力、深夜電力A／B／C／Dとなっている。

申し込みポイントが電気料金の請求額を上回った場合、残ったポイントは翌月の電気料金請求に繰り越されるという。ただし、契約の廃止などにより、申し込んだ月の翌月に電気料金の請求が発生しない場合、申し込んだポイントは消滅する。

エネモポイントの貯め方

サービスを利用するには、「ほくでんエネモール」の会員となり、ポイントサービス対象の料金プランの契約情報を追加登録(ポイント会員登録)する必要がある。同社は今後も、サービス内容の充実を図っていくとしている。