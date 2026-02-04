北海道電力は1月30日、北海道苫小牧地域を起点とした新たなエネルギーサプライチェーン構想をとりまとめたと発表した。ガス事業の展開や次世代エネルギーの活用などを通じ、北海道内におけるカーボンニュートラルの実現と、同社の持続的な成長につなげるとしている。

多様な脱炭素ソリューションの提供による北海道におけるカーボンニュートラルの実現イメージ

エネルギーサプライチェーン構想の概要

同構想では、ガス事業の展開、次期LNG(液化天然ガス)電源の検討、次世代エネルギーの社会実装に向けた取り組みを主な柱に掲げる。

ガス事業については、石油資源開発からの事業譲受により、製造から販売までを一体で担う体制を構築する。石狩LNG基地との連携により、苫小牧と石狩の2拠点を基盤としたガス供給を行い、北海道内への供給拡大を図るとしている。

電源に関しては、泊発電所の再稼働や、洋上風力をはじめとする再生可能エネルギーの導入を進める。

あわせて、将来的な電力需要の増加を見据え、苫小牧地域における次期LNG電源の設置について検討を開始した。大型外航船の受入を想定したLNG基地の整備についても検討対象とし、安定的な燃料調達の確保を目指すという。

さらに、水素やアンモニア、e-メタンといった次世代エネルギーの活用や、二酸化炭素の回収・有効活用・貯留を行うCCUSについても、2030年頃の社会実装を視野に検討を進めるとしている。同社は、これらの取り組みを通じて、北海道におけるエネルギー転換への貢献を目指す考えだ。