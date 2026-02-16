人間関係、技術力が不安で「仕事を辞めたい」と感じたら…視点を変えて仕事をどんどん楽しくする“60のコツ”とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。2月14日（土）の放送は、1月27日に発売された書籍「がんばることがしんどい人のための 仕事が楽になる60のコツと答え」（春陽堂書店）について、著者の西島佑樹さんに伺いました。

◆“仕事”を楽しくするヒントが満載

佐原：どんな仕事も簡単で楽な仕事はありません。しかし、できれば「楽しく日々の業務に取り組みたい」と思っている人は多いのではないでしょうか。そこで今回は、春陽堂書店から発売された書籍「がんばることがしんどい人のための 仕事が楽になる60のコツと答え」の著者である西島佑樹さんにお越しいただき、書籍の内容や思いなどについてお話を伺います。西島さん、よろしくお願いします。

西島：よろしくお願いします。

佐原：西島さんはサロンのオーナーであり美容師でもありますが、この書籍を執筆するきっかけを教えてください。

西島：まず、こちらは僕の成功秘話の本では決してありません。仕事をしていると、大なり小なり技術や接客に不安を覚えたり、人間関係に悩んだりして「辞めよう」と思うことがあります。もちろん、僕自身も同じようなことを経験しています。しかし、「視点を変えれば仕事はどんどん楽しくなる」ということに気付き、それを分かりやすいQ＆Aにまとめて本にしてみました。

佐原：確かに、真面目で責任感のある方こそ、壁にぶつかって悩んでしまうことが多いですよね。

西島：そうなんです。「もう少し力を抜いて働きたい」「真面目にやっているのに、なぜか疲れてしまう」そんな思いを抱える人にこそ読んで欲しい、実践的で優しい仕事の処方箋です。

佐原：例えば『第1章 「辞めたい」と毎日思っているあなたへ』や『第2章 「人間関係もうムリ」なときの処方箋』など、章ごとにテーマが分かれていて、社会人なら一度は考えたことがある身近な内容になっていますね。

西島：読むたびに「それで良かったんだ！」と肩の力が抜けて、仕事に対する見え方が少しずつ変わっていくはずです。本書をきっかけに、上手な人との関わり方や前向きな姿勢で仕事と向き合えるコツ、僕はそれを「楽コツ」と呼んでいますが、その感覚をつかんで、明日から気持ちがスッと軽くなってもらえたらうれしいです。

