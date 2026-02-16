氷室京介、イエモン、アジカン、Oasisリアム…「活動50周年」MITCH IKEDA写真展クラファンが話題に

氷室京介、THE YELLOW MONKEY、ASIAN KUNG-FU GENERATIONをはじめ、OasisやPrimal Screamといった国内外のトップアーティストを撮り続けてきた写真家・MITCH IKEDA（ミッチイケダ）。活動50周年という節目を祝し、その集大成となる写真展の開催に向けたクラウドファンディングがスタートした。

会場は、2026年6月に東京・新宿の「OMシステムギャラリー（旧オリンパスギャラリー）」を予定しており、入場料は無料となる。集まった支援金は、プリント・額装・キュレーター費・デザイン料などの制作費に充てられ、支援金額によって展示される写真のサイズが変動する仕組みだ。

支援メニューは全12種類におよび、貴重なアーティスト写真やライブ写真がリターンとして用意されている。支援の輪が広がるほど、展示される写真のサイズが変わっていく。プロジェクトの期限は2月28日まで。

リターンとして用意されているアーティスト写真（詳細は下掲リンクにて）Photo by MITCH IKEDA

■プロジェクト詳細：CAMPFIRE

URL：https://camp-fire.jp/projects/927362/view

■募集期間 2026年2月28日（土）23:59まで