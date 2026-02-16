三菱電機のエアコンブランド「霧ヶ峰」は2月16日、tofubeats氏とのコラボ楽曲「KIRIGAMINE REMIX」をSpotifyで公開とともに、ミュージックビデオを同社の家電公式YouTubeチャンネルで公開した。さらに、2月17日からは全国のファミリーマートで店内放送も開始する。

KIRIGAMINE REMIX

同ブランドは、「人をもっと快適にできるはずだ。」という想いのもと、時代ごとの価値観や暮らしに寄り添いながら、製品や広告コミュニケーションを進化させてきた。来年、ブランド誕生から60周年を迎えるにあたり、テレビCMを中心に約50年にわたり親しまれてきた「きりがみね～♪」でおなじみのサウンドロゴを、より多くの世代に親しまれる存在へとアップデートするため、新たな形で届ける。

今回、若者から人気のアーティストtofubeats氏とコラボし、サウンドロゴを現代風にアレンジした楽曲「KIRIGAMINE REMIX」を制作した。現代的なビートと霧ヶ峰サウンドロゴを掛け合わせた癖になるリズム感や、ジャンルにとらわれない自由な発想で日常の空気感を切り取るtofubeats氏ならではのアプローチによって、誰の耳にも残りやすい、新しさの中にどこか懐かしさを感じさせるREMIX楽曲に仕上げた。

「実は現在、自宅で使っているエアコンが霧ヶ峰で、日々の快適な暮らしを支えてくれている三菱電機さんとご一緒できたことを、とても光栄に感じています。今回の楽曲制作にあたって、改めてオリジナルのサウンドロゴを聴いてみると、最後の涼しげなピアノのフレーズや男女混声の使い方など、随所に工夫が凝らされていると感じました。ただ、今回のREMIX楽曲では、より若い世代の方々にも自然に届く表現を意識し、『きりがみね～♪』という印象的なフレーズを大切にしながらも、そこから発展させる形で歌詞も付け加えました。吹き抜ける風のように、展開が次々と変わっていく楽曲になっていますので、その流れもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです」(tofubeats氏)