6大会連続でWBCの侍ジャパン全試合を実況中継するニッポン放送は16日、2月20日（金）と27日（金）の2週にわたって、世界一連覇に挑む侍ジャパンを応援する特別番組を放送すると発表した。

20日は第2回から第4回のWBCで活躍した内川聖一とベースボールコメンテーターのAKI猪瀬がゲスト出演。27日はAKI猪瀬に加えて、ヤクルトの城石憲之二軍監督が電話生出演する。さらにこの日は、今大会の侍ジャパンメンバーであるDeNA・牧秀悟選手のインタビューも放送。

▼ 番組概要

番組タイトル：「ニッポン放送ショウアップナイタースペシャルWBC日本戦全部やる! 出陣まであと2週間! WBCにロックオン!!」

放送日: 2026年2月20日（金）20:30〜21:30

パーソナリティ: 飯田浩司アナウンサー （ニッポン放送）

アシスタント: 小林玄葵アナウンサー （ニッポン放送)

ゲスト: 内川聖一 （元・侍ジャパン）、 AKI猪瀬（ベースボールコメンテーター）

番組タイトル：「ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル WBC日本戦全部やる! 出陣まであと7日! WBCにロックオン!!」

放送日: 2026年2月27日(金)20:30~21:30

パーソナリティ: 垣花正アナウンサー

アシスタント: 洗川雄司アナウンサー（ニッポン放送）

ゲスト: AKI猪瀬 （ベースボールコメンテーター）、城石憲之 （第5回WBC日本代表 内野守備走塁兼作戦コーチ）

コメント出演: 牧秀悟（侍ジャパン選出メンバー・横浜DeNAベイスターズ）