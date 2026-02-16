読売ジャイアンツのフォレスト・ウィットリー（写真：産経新聞社）





　


　読売ジャイアンツの新外国人右腕、フォレスト・ウィットリー投手が16日、那覇での春季キャンプでライブBPに初登板。切れ味抜群の変化球で丸佳浩から空振りを奪った。
 

　

 
　ウィットリーはアメリカ合衆国出身の28歳。201cm、94kgという身体を活かして投げる、100マイル近いストレートを武器とする右腕だ。　
 
　昨季、メジャーではタンパベイ・レイズなどでプレーし、10試合登板で防御率13.50と振るわなかったが、3Aでは19試合登板で8勝4敗、防御率2.80と好成績を残している。
 
　12日まで宮崎で行われた1次キャンプのブルペンでは、武器であるストレートを中心に投球。期待に違わぬ剛速球を投げ込み、周囲の注目を集めていた。
 
　16日のライブBPでは、通算1929安打を放っている丸とも対戦。選球眼に優れる丸から鋭く落ちるボールで空振りを奪った。その落差に、百戦錬磨の丸も驚きの表情を浮かべた。
 
　メジャーでは救援投手として腕を振ったウィットリーだが、マイナー時代には先発経験も有する。計算できる先発陣の選手層に不安を抱える巨人に、大きな戦力が加わりそうだ。
　

　
 






　


【動画】丸もこの表情！ウィットリーの実戦投球がこちら
 
DAZNベースボールのXより
 

　

 

丸も思わずこの表情

201cmの長身右腕ウィットリー
鋭く落ちる球で空振り

🌸巨人春季キャンプ

DAZNならキャンプ・オープン戦も見られる📱

✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）
✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）

▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
【了】