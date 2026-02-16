













読売ジャイアンツの新外国人右腕、フォレスト・ウィットリー投手が16日、那覇での春季キャンプでライブBPに初登板。切れ味抜群の変化球で丸佳浩から空振りを奪った。











ウィットリーはアメリカ合衆国出身の28歳。201cm、94kgという身体を活かして投げる、100マイル近いストレートを武器とする右腕だ。



昨季、メジャーではタンパベイ・レイズなどでプレーし、10試合登板で防御率13.50と振るわなかったが、3Aでは19試合登板で8勝4敗、防御率2.80と好成績を残している。



12日まで宮崎で行われた1次キャンプのブルペンでは、武器であるストレートを中心に投球。期待に違わぬ剛速球を投げ込み、周囲の注目を集めていた。



16日のライブBPでは、通算1929安打を放っている丸とも対戦。選球眼に優れる丸から鋭く落ちるボールで空振りを奪った。その落差に、百戦錬磨の丸も驚きの表情を浮かべた。



メジャーでは救援投手として腕を振ったウィットリーだが、マイナー時代には先発経験も有する。計算できる先発陣の選手層に不安を抱える巨人に、大きな戦力が加わりそうだ。



























【動画】丸もこの表情！ウィットリーの実戦投球がこちら



DAZNベースボールのXより













丸も思わずこの表情



201cmの長身右腕ウィットリー

鋭く落ちる球で空振り



🌸巨人春季キャンプ



DAZNならキャンプ・オープン戦も見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】