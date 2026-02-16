【2026年最新】江島神社の縁結び・ご利益スポットを徹底解説｜参拝ポ…

江ノ島にある江島神社は、ただの観光スポットではありません。

恋愛成就の「縁結び神社」として知られ、恋愛や結婚に願いをかける人々が後を絶ちませんが、金運や仕事運にまつわるご利益でも知られています。

そして、6世紀から続く歴史と、伝説に彩られた壮大な物語が、この神社を一層神秘的にしています。参拝を通して心が整ったと感じる人も多く、前向きな気持ちになれる場所として親しまれています。

この記事では、江島神社のご利益や隠れたパワースポット、アクセス情報まで徹底解説します。

訪れる前に知っておきたい情報満載で、あなたの江島神社巡りをさらに特別な体験にしてくれるでしょう。

江島神社の創建秘話：知られざる神話と伝説

驚きの創建ストーリー！神話が語る江島神社のルーツ

江島神社が「縁結び」の聖地として多くの人々に愛される理由は、その神秘的で心に響く神話にあります。

かつて江ノ島の海を荒らしていた恐ろしい龍神は、美しい女神・弁財天に恋をし、その愛の力で改心しました。やがて二人は結ばれ、その物語は「永遠の愛」を象徴する伝説として語り継がれています。この感動的な物語こそが、江島神社が恋愛成就のパワースポットとして知られる所以です。

カップルでの参拝はもちろん、片思いの願いを胸に訪れる人も多く、縁結びを願う参拝者が後を絶ちません。江島神社ならではの物語に触れながら、静かに祈りを捧げてみてはいかがでしょうか。

ここで願いが叶う！江島神社のご利益徹底ガイド

江島神社は、辺津宮・中津宮・奥津宮の三社からなり、それぞれ異なるご利益を持っています。有名な「縁結び」だけでなく、日本三大弁財天の一つとされる「金運」や「芸能上達」、さらには悪縁切りまで。どの社をどう参拝するべきか？ここでは、目的別に訪れるべきスポットと、参拝のポイントを分かりやすく解説します。

パワースポットで恋も仕事も運気アップ！

江島神社は「縁結び」の神社として有名ですが、恋愛成就だけでなく、仕事運や金運のご利益があるともいわれ、パワースポットとしても注目されています。

1. 恋愛成就を願うなら「辺津宮」

恋愛にまつわる願いを込めて参拝する人が多いのが、「辺津宮」です。

奉安殿には八臂弁財天像などが祀られており、芸術や学問に加え、恋愛成就や縁結びのご利益があるともいわれています。参拝者の中には、良いご縁に恵まれたと感じたという声もあり、恋愛にまつわる願いを託す場所として親しまれています。

境内にある「むすびの木」は、カップルで周ると縁が深まると伝えられており、参拝の際に立ち寄る人も多いスポットです。

2. 仕事運・金運を願う「奥津宮」「龍宮」

仕事や金運にまつわる願いを込めて参拝する人が多いのが「奥津宮」です。

江島神社の最奥に位置し、落ち着いた雰囲気が漂うこの場所は、ビジネスの成功やキャリアに関する祈願で訪れる人も見られます。昇進や節目の報告を兼ねて参拝する人もいるといわれています。

隣にある「龍宮（わだつみのみや）」は、龍神伝説にゆかりのある場所として知られています。岩屋の上に位置することから、特別な場所として語られることも多く、自身の目標や新たな挑戦への願いを込めて足を運ぶ人も少なくありません。

3. 「奉安殿」の八臂弁財天像

総合的な運気や財運にまつわる祈願で知られているのが、「奉安殿」に安置された八臂弁財天像です。

八臂弁財天は、芸事や財運、仕事に関するご利益があるとされ、節目のタイミングや将来への願いを込めて参拝する人も多く見られます。参拝後に前向きな変化を感じた、という声が聞かれることもあり、静かに祈りを捧げる場所として親しまれています。

ビジネスや金運に関する願い事と向き合いながら、心を整える場として訪れてみるのもよいかもしれません。

江島神社はこんな人におすすめ

恋愛にまつわる願いを込めて参拝したい方仕事やキャリアについて気持ちを新たにしたい方金運や財運に関する祈願に関心のある方人生の節目に、自身の変化のきっかけを求めている方

江島神社は、恋愛や仕事、金運など、幅広い願いを込めて訪れる人が多い神社です。観光の合間に立ち寄り、気持ちを整える場所としてもおすすめです。

江ノ島観光のハイライト！江島神社への楽々アクセス方法

都心から約1時間という好立地も江島神社の魅力ですが、島内の移動には少しコツが必要です。江ノ島弁天橋を渡り、参道の階段を登る王道ルートから、名物「エスカー」を使って絶景を楽しみながら楽に頂上へ向かう方法まで。ここでは、電車・車でのアクセス情報に加え、体力に自信がない方でも安心して参拝できる島内の移動手段を分かりやすくご紹介します。

初めてでも安心！江島神社へのアクセス完全ナビ

江島神社へのアクセスは、初めての方でも心配いりません。

最寄り駅は、江ノ島電鉄「江ノ島駅」または小田急線「片瀬江ノ島駅」。どちらも駅から徒歩約15〜23分で、道案内の看板や観光マップが随所にあるため迷うことなく神社へたどり着けます。

まず、駅を出て江ノ島弁天橋を渡ると、海の景色が広がり、リゾート気分を味わえます。橋を渡り終えると、神社への参道にたどり着きます。

ここには地元名物のしらす丼やおしゃれなカフェが並び、散策しながら道中も楽しめます。

さらに、江ノ島エスカー（エスカレーター）を使えば、階段を登ることなく江島神社の上部エリアまで簡単にアクセス可能。これならお子様連れや高齢の方も安心して参拝を楽しめます。山道や階段が多い神社とは違い、江島神社は誰でも快適に参拝できるのが大きな魅力。

アクセスも良く、観光も楽しい江島神社は、どの世代でも満喫できる場所です。

江島神社を訪れたら必見！江ノ島の人気観光スポット

江島神社の参拝と合わせて、江ノ島の魅力的なスポットを楽しめば、訪問がさらに特別な体験になります。

まずは「江ノ島シーキャンドル」。ただの展望灯台ではなく、ここから眺める湘南の海と富士山は圧巻。実は夜になるとライトアップされ、季節ごとに異なるテーマのイルミネーションが楽しめることはあまり知られていません。ロマンチックな夜景が広がり、カップルには特に人気です。

さらに、ほとんどの人が見逃しがちな「江ノ島岩屋」もおすすめ。自然の力で作られた海食洞窟で、古代からの修行場。洞窟の奥には龍神が祀られていますが、実は洞窟の中で「龍の鳴き声」が聞こえると言われる場所でもあります。訪れるたびに感じる神秘的な雰囲気は圧巻です。

そして、江ノ島ならではのグルメも忘れずに。季節限定（例年3月11日解禁）の「生しらす」は鮮度が命。漁港からすぐの店でしか味わえない、ぷりぷりの生しらす丼はここでしか食べられません。

江島神社の参拝後に、江ノ島の隠れた魅力をぜひ堪能してみてください。

一度は訪れたい！江島神社参拝のポイントとおすすめルート

広大な敷地を持つ江島神社は、見どころが多く、巡り方によって印象も大きく変わります。「恋愛にまつわる祈願を中心に巡りたい」「景色や散策も楽しみたい」など、目的に合わせてルートを考えることで、より充実した参拝時間を過ごすことができます。ここでは、限られた時間でも回りやすい参拝ルートや、基本的な参拝の流れ、立ち寄りたいスポットをご紹介します。

見どころを巡るおすすめ参拝ルート

江島神社を訪れる際は、島内を順に巡ることで、それぞれの社の雰囲気を感じながら参拝できます。

最初に立ち寄りたいのが「辺津宮」です。縁結びにまつわる祈願で知られ、境内にある「むすびの木」は、参拝の記念に訪れる人も多いスポットです。カップルや友人同士で、ゆっくりと周囲を散策しながら参拝する姿が見られます。

続いて「中津宮」へ。家庭円満や仕事に関する祈願とともに、朱色の社殿と高台からの景色が印象的な場所です。歴史ある社として知られ、現在もさまざまな願いを込めて参拝する人が訪れています。

最後は、江島神社の最奥にあたる「奥津宮」と、その隣にある「龍宮（わだつみのみや）」。龍神伝説にゆかりのある場所として語られ、島の自然と相まった静かな雰囲気が特徴です。これからの目標や節目に、気持ちを整える場として立ち寄るのもよいでしょう。

このように順路に沿って巡ることで、江島神社の歴史や自然を感じながら、落ち着いた参拝時間を過ごすことができます。

江島神社のもうひとつの魅力！静かに歩きたい裏参道

江島神社は多くの参拝者が訪れる神社ですが、少しルートを変えることで、落ち着いた雰囲気の中で参拝や散策を楽しむこともできます。

そのひとつが「裏参道」です。メインの参道に比べると人通りが少なく、自然に囲まれた静かな道が続きます。鳥のさえずりや潮風を感じながら歩く時間は、江の島らしい自然を身近に感じられるひとときです。

途中には小さな祠なども点在しており、足を止めて静かに手を合わせる人の姿も見られます。頂上付近からの景色は、裏参道ならではの落ち着いた雰囲気と相まって、印象に残る眺めとなるでしょう。

にぎやかな参道とは異なる表情を楽しめるのも、江島神社の魅力のひとつです。

江島神社の季節ごとの行事と祭り

厳かな神社も、祭りの日には熱気あふれる祝祭の場へと姿を変えます。春の例大祭、夏の龍神祭、弁天祭、そして冬を彩る幻想的なイルミネーション「湘南の宝石」。 四季折々の行事は、神様のパワーをより近くに感じる絶好のチャンスです。

季節ごとに楽しめる江島神社の伝統行事

江島神社では、四季折々の風景とともに、時期に応じた神事やイベントが行われています。参拝だけでなく、行事の雰囲気に触れることで、より印象深い時間を過ごすことができます。

旅行や散策の予定を立てる際は、開催時期をあわせてチェックしてみるのもおすすめです。

【2026年版】季節のイベント開催情報

祭りを通して感じる江島神社の雰囲気

【春】例大祭（4月の初巳の日）神輿が街を練り歩く姿は圧巻。祭りの熱気を感じながら参拝でき、特別な節目の参拝にもおすすめです。【夏】龍神祭（夏頃）海の守護神・龍神を祀る儀式が行われます。金運や仕事運を願う参拝者にも人気の行事です。【秋】弁天祭（秋頃）音楽や芸術の神様・弁財天に祈る祭り。クリエイターや表現活動に関心がある方にも向いています。【冬】湘南の宝石（冬季）幻想的なイルミネーションを楽しめるシーズン。夜の江の島散策と合わせて満喫できます。

江島神社の祭りや行事は、地域の人々に大切に受け継がれてきた文化のひとつです。中でも、毎年4月の初巳の日に行われる「例大祭」では、神輿が街を巡る様子を見ることができ、多くの見物客でにぎわいます。

また、「龍神祭」は海との関わりが深い江の島ならではの行事として知られ、厳かな雰囲気の中で神事が執り行われます。金運や仕事運にまつわる信仰とともに、地域の歴史を感じられる行事です。

「弁天祭」は、音楽や芸術の神様として信仰される弁財天にちなんだ祭りで、表現活動に携わる人々からも関心を集めています。いずれの行事も、参拝とは違った形で江島神社に触れられる機会となっています。

フォトジェニックな江島神社！SNS映えする撮影スポット公開

景色や歴史的な建物が点在する江ノ島は、どこを切り取っても絵になる場所。より印象的な一枚を撮るには、場所や時間帯を意識するのもポイントです。海を背景にした鳥居や、夕暮れ時の風景、レトロな参道の街並みなど、参拝や散策の思い出を写真に残したくなるスポットが点在しています。カメラやスマートフォンを片手に巡りたくなる、おすすめの撮影ポイントをご紹介します。

江島神社周辺でインスタでも話題の撮影スポット

江島神社には、どの世代でも楽しめるフォトジェニックなスポットがたくさんあります。まず目を引くのは「朱色の大鳥居」。

青空や海を背景にすると、朱色とのコントラストが際立ち、江ノ島らしい一枚を撮ることができます。参拝の記念写真としても人気のスポットです。

続いて、「龍恋の鐘」。

恋愛成就にまつわるスポットとして知られ、カップルや観光客が立ち寄る姿も見られます。夕暮れ時には、やわらかな光に包まれたロマンチックな雰囲気を撮影できます。

江ノ島の入口にある「弁財天仲見世通り」も、写真好きには外せない場所です。

レトロな街並みと提灯が並ぶ風景は、どこを切り取っても絵になります。散策の合間に、街の雰囲気を写真に収めるのもおすすめです。

自然の景色を楽しめるフォトスポット

「稚児ヶ淵」は、ダイナミックな岩場と海の風景が広がる絶景スポットです。

干潮時には岩場を歩いて海に近づくことができ、自然の力強さを感じられる風景を撮影できます。天候や潮位を確認しながら、安全に楽しみましょう。

「サムエル・コッキング苑」も人気の撮影スポットのひとつです。

四季折々の花々が彩る庭園は、散策しながらゆったりと写真を楽しめる場所。春の桜や秋の紅葉の時期は特に多くの人が訪れます。

江ノ島には、自然や歴史、街並みが調和した風景が広がっています。参拝とあわせて、思い出に残る一枚を探してみてください。

最後に：江島神社で心も身体もリフレッシュするひとときを

神話や歴史に触れ、海と緑に囲まれた景色を眺めながら歩く時間は、日常とは少し違う感覚をもたらしてくれます。江島神社への参拝は、願い事と向き合うだけでなく、自分自身の気持ちを整える機会にもなるでしょう。

参拝後は、周辺のグルメや温泉、海辺の散策などもあわせて楽しめます。ここでは、旅の締めくくりに立ち寄りたい湘南エリアのスポットもご紹介します。

江島神社で過ごす穏やかな時間

江島神社は、自然と歴史が調和する場所です。季節ごとに表情を変える境内を歩きながら、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

潮風を感じ、木々に囲まれた参道を進むひとときは、日常から少し距離を置くきっかけにもなります。忙しい毎日の合間に、静かに手を合わせる時間を持つのもよいかもしれません。

江の島という土地ならではの空気を感じながら、自分のペースで巡ってみてください。

江島神社巡りの後に立ち寄りたい湘南エリア

江島神社を訪れたあとは、周辺の湘南エリアを散策してみるのもおすすめです。

海辺の景色が広がるスポットや、落ち着いた雰囲気の街並みなど、このエリアならではの魅力が点在しています。観光地のにぎわいとは少し違った、穏やかな時間を楽しめる場所もあります。

海風を感じながら歩いたり、地元のグルメを味わったりと、思い思いの過ごし方で湘南の魅力に触れてみてはいかがでしょうか。

江島神社

アクセス

電話番号

参拝時間

小田急線「片瀬江ノ島」駅江ノ島電鉄「江ノ島」駅湘南モノレール「湘南江の島」駅※各駅から徒歩約15〜23分住所：〒251-0036 神奈川県藤沢市江ノ島2丁目3番8号0466-22-4020境内：自由授与所・ご祈祷受付：8:30〜17:00