ラ・リーガ第24節が15日に行われ、ラージョ・バジェカーノとアトレティコ・マドリードが対戦した。

ラ・リーガで3位のアトレティコはリーグ2戦未勝利も、直近のコパ・デル・レイ準決勝ではバルセロナ相手に4－0の完勝を収めた。その大きな勝利をリーグ戦にもつなげたいディエゴ・シメオネのチームは、降格圏の18位に沈むラージョとのマドリード自治州ダービーに臨んだ。

試合序盤にはナウエル・モリーナの右クロスから際どい場面を創出したアウェイチーム。だが、アレックス・バエナのミドルシュートなど散発的にフィニッシュのシーンは作り出したものの、全体的に重く相手に主導権を握られる。

そんな流れの中、良いリズムで進めていたラージョが前半終盤に畳みかける。まずは40分、相手陣内右サイドで果敢に仕掛けたアンドレイ・ラティウが丁寧にグラウンダーで折り返したボールをゴール前のフラン・ペレスが右足で合わせ、先制点を奪う。

さらに、前半終了間際の45分には高い位置でボールを奪ったイリアス・アコマシュの右クロスをボックス内のイシ・パラソンがダイレクトシュート。これはGKヤン・オブラクに止められたが、こぼれ球をオスカル・バレンティンが蹴り込んだ。

降格圏に沈む相手に2点ビハインドで試合を折り返したアトレティコ。後半序盤の55分を過ぎると、フリアン・アルバレスやアデモラ・ルックマン、マルコス・ジョレンテと次々に主力をピッチに送り込んでいく。

ニコ・ゴンサレスが積極的に足を振っていくなど、早い時間帯にまずは1点を目指したが、ラージョの粘りの守備に阻まれた。

すると76分、ラージョはセットプレー流れからアルバロ・ガルシアが左サイドからファーに入れたクロスをノーベル・メンディが豪快なヘディングで合わせ、決定的な3点目を奪った。

これで勝点1も厳しくなったアトレティコは結局、最後まで1点も返すことができず。リーグ3連敗中だったラージョに0－3の惨敗。バルセロナ相手の勝利を悪い意味で払拭してしまうリーグ3戦未勝利に。

【スコア】

ラージョ・バジェカーノ 3－0 アトレティコ・マドリード

【得点者】

1－0 40分 フラン・ペレス（ラージョ・バジェカーノ）

2－0 45分 オスカル・バレンティン（ラージョ・バジェカーノ）

3－0 76分 ノーベル・メンディ（ラージョ・バジェカーノ）

【ハイライト動画】ラージョ・バジェカーノvsアトレティコ・マドリード