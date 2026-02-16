チロルチョコは2月14日、本社機能を新オフィス(秋葉原HFビル5階)に移動した。

チロルチョコ新オフィス

新オフィスは、ステークホルダーがブランドを体現する場所として企画設計された。コンセプトは「チロルツアー」。共用スペースとなるエントランスには、ブランドストーリーや歴代チロルのパッケージデザインが展示され、季節ごとに代わる新商品のお披露目や、チロルデザインのかわいい雑貨グッズなども手に取ることができる。

チロルの世界観を体験するエントランス空間

エントランスには、チロルチョコのコーヒーヌガーに使用されているドット柄の巨大TIROLロゴを設置。奥に進むと、チロルチョコの歴史を知ることができるコーナーや新商品のディスプレイが展示されている。

エントランス

歴代チロルのパッケージデザインを探索

エントランス内にある待合室壁面は、同商品のユニークなパッケージデザインの一部(126個)が並ぶ仕様になっている。1962年に誕生したブランドが、"遊びゴコロ"で世の中を明るくしたいと願って制作されたデザインの数々。懐かしい記憶との再会ができる場となっている。

歴代チロルのパッケージデザイン

情報発信基地"チロルルーム"

インスタライブや取材対応など、リアルな情報発信基地として「チロルルーム」と名付けた会議室を設置した。大型モニターを備え、壁面にはロングセラー商品のデザインをあしらった。インスタライブの配信など、ブランド発信や交流の場として活用していく。

チロルルーム

都心にある"味開発の研究室"

過去にメディアタイアップやコラボ企画などを実現した研究室を1.5倍の広さに拡大。研究開発やコラボによる共創、メディア撮影などを実行しやすい環境に進化させた。

新オフィスに込めた想い

代表取締役社長の松尾裕二氏は、新オフィスに込めた想いについて次のように述べている。

「バレンタインという特別な日に、チロルチョコは新たな物語を始めます。新オフィスのコンセプトは『チロルツアー』。ここは単なる仕事場ではなく、私たちの歴史と遊び心を詰め込んだ、ブランドを体現する場所です。私たちのミッションは『あなた』を笑顔にする。この新オフィスも、働く社員や訪れる方々が、一歩足を踏み入れた瞬間に思わず笑顔になれるような空間を目指しました。この新オフィスから、これまで以上に楽しいお菓子を生み出し続けてまいります」(松尾氏)