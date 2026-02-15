Aile The Shotaが渋谷でサプライズライブ開催、急遽アンコールも

2021年に｢BMSG｣からデビューし着実にキャリアを積み重ね、多方面から注目を集めているAile The Shotaが、彼の音楽のルーツにある渋谷でサプライズライブを開催した。

会場となったのは渋谷の音楽カルチャーを応援する”SHIBUYA PARK MUSIC”プロジェクトの舞台である渋谷区立北谷公園。当日は2月とは思えない暖かな日差しに包まれる中、Aile The Shotaがステージに登場。自身もよく足を運ぶ街であり、昨年4月にも同公園でサプライズライブを開催していたことから、街の雰囲気に自然と溶け込んでいる様子を見せた。

ライブの1、2曲目には1st Album以前の楽曲でシンガポールのR&Bバンドbrb.とコラボした「jelly」と自身の心情を赤裸々に表現した「Foolish」を歌唱。3曲目には2nd Albumよりトラップソウルを取り入れた「りんごじゅーす」、そしてラストにはニュージャックスィングアルバムのリード曲「開花宣言」を披露。当初ライブは4曲を予定していたが「もう1曲歌って良い？」と急遽アンコールでニューアルバムから「ShyなBaby」を初披露することとなり、今回はまさにAile The Shotaらしいポップなサプライズライブとなっていた。

2月に入り渋谷の街ではサプライズライブやコラボレーションバーの開催、大型のピールオフ広告の展開などと、来週発売される2nd Album『REAL POP 2』に向けて盛り上がりをみせている。

＜リリース情報＞

Aile The Shota

2nd Album『REAL POP 2』

2026年2月18日（水）発売

【数量限定盤】CD+Blu-ray （3DISC）

品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257

価格：￥13,000（税込み） / ￥11,819（税抜き）

仕様：BOX + デジパック

特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック（ページ数未定）

=収録内容=

-CD-

01. 開花宣言 （Prod.Shin Sakiura）

02. SAKURA （Prod. Taka Perry）

03. ShyなBaby （Prod. Sam is Ohm）

04. ENOSHIMA ORANGE BLUE （Prod. Taka Perry）

05. 向日葵花火 （Prod. ☆Taku Takahashi）

06. レイドバック （Prod. Ryo LEFTY Miyata）

07. 月見想 （Prod. 蔦谷好位置）

08. Fantasize （Prod. Alenoise）

09.りんごじゅーす （Prod. HIRORON）

10.ハナユキ （Prod. UTA, LOAR）

11.キセキセツ （Prod. Taka Perry）

-Blu-ray DISC 1-

・Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”

March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER

-Blu-ray DISC 2-

・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜

【通常盤】CD Only

・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264

・価格：￥3,300（税込み） / ￥3,000（税抜き）

・仕様：紙ジャケ

・封入特典：応募抽選特典付きシリアルコード

＜収録内容＞

-CD-

※BMSG-0025と収録内容共通

ご予約・その他の詳細はこちら

https://bio.to/ATS_REALPOP2

HP：https://ailetheshota.tokyo/