Aile The Shotaが渋谷でサプライズライブ開催、急遽アンコールも

2021年に｢BMSG｣からデビューし着実にキャリアを積み重ね、多方面から注目を集めているAile The Shotaが、彼の音楽のルーツにある渋谷でサプライズライブを開催した。
会場となったのは渋谷の音楽カルチャーを応援する”SHIBUYA PARK MUSIC”プロジェクトの舞台である渋谷区立北谷公園。当日は2月とは思えない暖かな日差しに包まれる中、Aile The Shotaがステージに登場。自身もよく足を運ぶ街であり、昨年4月にも同公園でサプライズライブを開催していたことから、街の雰囲気に自然と溶け込んでいる様子を見せた。
ライブの1、2曲目には1st Album以前の楽曲でシンガポールのR&Bバンドbrb.とコラボした「jelly」と自身の心情を赤裸々に表現した「Foolish」を歌唱。3曲目には2nd Albumよりトラップソウルを取り入れた「りんごじゅーす」、そしてラストにはニュージャックスィングアルバムのリード曲「開花宣言」を披露。当初ライブは4曲を予定していたが「もう1曲歌って良い？」と急遽アンコールでニューアルバムから「ShyなBaby」を初披露することとなり、今回はまさにAile The Shotaらしいポップなサプライズライブとなっていた。
2月に入り渋谷の街ではサプライズライブやコラボレーションバーの開催、大型のピールオフ広告の展開などと、来週発売される2nd Album『REAL POP 2』に向けて盛り上がりをみせている。
Aile The Shota
2nd Album『REAL POP 2』
2026年2月18日（水）発売
【数量限定盤】CD+Blu-ray
-CD-
01. 開花宣言 （Prod.Shin Sakiura）
02. SAKURA （Prod. Taka Perry）
03. ShyなBaby （Prod. Sam is Ohm）
04. ENOSHIMA ORANGE BLUE （Prod. Taka Perry）
05. 向日葵花火 （Prod. ☆Taku Takahashi）
06. レイドバック （Prod. Ryo LEFTY Miyata）
07. 月見想 （Prod. 蔦谷好位置）
08. Fantasize （Prod. Alenoise）
09.りんごじゅーす （Prod. HIRORON）
10.ハナユキ （Prod. UTA, LOAR）
11.キセキセツ （Prod. Taka Perry）
-Blu-ray DISC 1-
・Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”
March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER
-Blu-ray DISC 2-
・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜
【通常盤】CD Only
-CD-
