“巨人ファン"岩橋玄樹「アメリカでもお会いできたらご飯に…」ブルージェイズ移籍の岡本和真との交流を明かす

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。2月10日（火）の放送は、日本とアメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動しているアーティスト・俳優の岩橋玄樹さんが登場！ここでは、読売ジャイアンツファンの岩橋さんが、2026年シーズンからトロント・ブルージェイズに移籍する岡本和真選手について語りました。

◆2026年シーズンの巨人はどうなる？

れなち：ロスといえば、ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズを2連覇して盛り上がっていましたけど、岩橋さんは巨人ファンなんですよね？

岩橋：そうですね。

れなち：「月刊ジャイアンツ」で連載を持っていらして、選手と対談もされていますが、どう見ていますか？ メジャーリーグとか。

岩橋：やっぱり、ジャイアンツの岡本選手が、2026年シーズンからブルージェイズに移籍してしまうので、そこ（岡本選手の後任）がどうなるのかなっていう部分はあるんですけど。でも、このあいだ岡本選手とお話する機会があって。

れなち：はい。

岩橋：当時はチームもまだ決まっていなかったんですけど「すごく楽しみにしています」っていうことと、僕と岡本選手って同い年なんですよ。

れなち：へぇ！

岩橋：だから、「アメリカでもお会いする機会があったら、ぜひご飯に行きたいですし、ともに頑張りましょう！」っていうお話をしました。

れなち：夢の96年組として、いいですねえ！

岩橋：そうなんですよ。

