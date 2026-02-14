“巨人ファン"岩橋玄樹「アメリカでもお会いできたらご飯に…」ブルージェイズ移籍の岡本和真との交流を明かす

◆2026年シーズンの巨人はどうなる？
れなち：ロスといえば、ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズを2連覇して盛り上がっていましたけど、岩橋さんは巨人ファンなんですよね？
岩橋：そうですね。
れなち：「月刊ジャイアンツ」で連載を持っていらして、選手と対談もされていますが、どう見ていますか？ メジャーリーグとか。
岩橋：やっぱり、ジャイアンツの岡本選手が、2026年シーズンからブルージェイズに移籍してしまうので、そこ（岡本選手の後任）がどうなるのかなっていう部分はあるんですけど。でも、このあいだ岡本選手とお話する機会があって。
れなち：はい。
岩橋：当時はチームもまだ決まっていなかったんですけど「すごく楽しみにしています」っていうことと、僕と岡本選手って同い年なんですよ。
れなち：へぇ！
岩橋：だから、「アメリカでもお会いする機会があったら、ぜひご飯に行きたいですし、ともに頑張りましょう！」っていうお話をしました。
れなち：夢の96年組として、いいですねえ！
岩橋：そうなんですよ。
